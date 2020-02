El historiador Agustín Guzmán Sancho, pregonero de la Semana Santa

El escritor e historiador Agustín Guzmán Sancho será el encargado de pregonar la Semana Santa de Gijón de este año. "Es un honor enorme, una gran satisfacción y un orgullo inmenso", aseguró ayer el intelectual, que llegó incluso a enviar una carta de agradecimiento a quienes le designaron, según confesó. El acto tendrá lugar el Sábado de Pasión, el próximo 4 de abril, en la parroquia de San Pedro.

Guzmán Sancho, miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, nació en Quintanar de la Orden en 1952. Descendiente de asturianos, se estableció muy joven en Gijón, en 1976. Es licenciado en Derecho, Filología Clásica y Geografía e Historia. Ejerció la abogacía entre 1976 y 1982, pero encaminó muy pronto sus pasos hacia la enseñanza, convirtiéndose en profesor. Es un aclamado jovellanista, llegando a escribir varias publicaciones y dar multitud de charlas sobre el prócer gijonés.

Colaborador de LA NUEVA ESPAÑA -en el año 2000 publicó una serie de cien artículos bajo el epígrafe "Noticias del siglo"-, fue uno de los fundadores del Foro Jovellanos y el inspirador del "Boletín Jovellanista". Además, es el autor de importantes contribuciones eruditas a la bibliografía gijonesa, desde una biografía de Julio Somoza a trabajos sobre las parroquias de San Lorenzo y San José o la iglesia de San Pedro.

"Siento tanta responsabilidad como honor", confesaba ayer Guzmán Sancho, que dejó entrever cierto "miedo a defraudar la confianza puesta en mí". No obstante, dejó claro que "un ofrecimiento así no se puede rechazar, ya que sería tan grande el agravio de hacerlo como el honor que supone la elección", enfatizó. "Hay una gran tradición de buenos pregoneros, y eso impone muchísimo", explica Guzmán Sancho, citando entre otros a Gerardo Diego, Torcuato Fernández-Miranda o el Obispo Berzosa.

Aunque asegura que todavía no ha comenzado a escribir el texto que leerá, sí que sabe ya que "me gustaría hablar de la Semana Santa desde el punto de vista religioso y las vivencias que de ella se desprenden", ya que la Semana Santa "es, ante todo, eso: religiosidad y fe". No obstante, y en base a su faceta como historiador e investigador, también hablará de "las tradiciones gijonesas de Semana Santa", así como de la historia de las distintas cofradías de las ciudad. Y, por supuesto, no faltará al recuerdo de los 25 años que se cumplen de la recuperación de las procesiones de Gijón.

Este será el segundo pregón semanasantero a cargo de Guzmán Sancho, que ya pregonó también la Semana Santa de Villafranca del Bierzo, de donde es oriunda su mujer.