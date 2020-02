El PP promueve que el Ayuntamiento reclame fondos para el vial de Jove

El grupo municipal del PP presentará en la sesión del pleno que se celebra la próxima semana, una proposición para que el Ayuntamiento de Gijón inste al gobierno central a consignar en los próximos presupuestos generales del Estado la inversión necesaria para construir el vial de Jove, primero de los dos accesos proyectados al puerto de El Musel.

El portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, calificó ese vial como "fundamental como proyecto para hacer ciudad", tanto por su incidencia en el desarrollo de El Musel y de la Zalia, como por la mejora medioambiental que supondrá para la zona oeste del concejo al derivarse a la futura carretera los alrededor de 200.000 camiones diarios que atraviesan la Avenida Príncipe de Asturias con destino u origen en el Puerto.

López-Asenjo comparó las cantidades consignadas en los últimos presupuestos de Mariano Rajoy con el anteproyecto elaborado para los presupuestos de 2019 por el gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido recalcó que en los últimos presupuestos generales del Estado elaborados por un gobierno del PP constaba una inversión prevista de dos millones de euros para 2018, 20 millones para 2019, 28 millones para 2020 y 20 millones para 2021. Frente a esto, agregó, 200.000 euros en el anteproyecto presupuestario del actual gobierno.

Para el portavoz municipal del PP, "es fundamental ponernos en marcha, no podemos seguir con demoras" en la culminación de una infraestructura que ya está prevista desde el año 2005.

Además, López-Asenjo apuntó en el nuevo Plan General de Ordenación de Gijón, la Avenida Príncipe de Asturias está llamada a ser uno de los ámbitos más importantes de desarrollo urbanístico residencial gijonés, con una previsión de 792 viviendas sobre 264.000 metros cuadrados y con su conversión en un bulevar libre del tránsito de camiones, con aceras, zonas arboladas y carriles bici que conecte los barrios del sur y el oeste. "Pero todo esto no será posible mientras el vial de Jove no deje de ser un proyecto y se convierta en una realidad, pues el titular de la avenida es el Ministerio de Fomento y este no la cederá al Ayuntamiento hasta el día en que entren en servicio los nuevos accesos al Puerto", agrega el dirigente del PP municipal.

López-Asenjo también recuerda que la necesidad de construir el vial de Jove cuenta con el aval de las administraciones autonómica y local y también con el apoyo de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Gijón.