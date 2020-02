La familia de Eleazar García pide reconstruir la muerte del joven

El abogado de la familia de Eleazar García, el joven de 30 años que falleció de un infarto tras un incidente a las puertas del estadio de El Molinón, solicitará la reconstrucción de los hechos y un careo entre los policías locales y el personal de la empresa de seguridad que actuó aquella noche ante las versiones opuestas que, a su juicio, se están dando en esta mediática fase de instrucción. "Los policías han faltado a la verdad tanto como han mentido los vigilantes jurados; es radicalmente distinto lo que los policías han dicho hoy (por ayer) con lo declarado por los vigilantes", apuntó ayer Marcos García Montes a las puertas del juzgado, donde estuvo arropado por familiares del joven fallecido.

El letrado, que no quiso ayer desvelar el contenido concreto de esas declaraciones "para que no se enfade nadie", también ha protestado porque la magistrada al frente de la instrucción no le permitiese realizar preguntas a los dos agentes de la Policía Local que prestaron declaración ayer. "Respeto que no haya dejado preguntar, pero en casos como el de 'Filesa' o el 'Procés' sí se puede, o al menos dejar constancia de las preguntas; es una violación de derechos fundamentales y presentaremos un recurso por no dejarnos preguntar y enviaremos las preguntas por escrito", aseguró el abogado.

La reconstrucción de los hechos en los aledaños de El Molinón, de ser aceptada, contaría con todos los implicados en este caso. "Aquí todo el mundo está tapando la verdad y tendremos que llegar nosotros a ella", argumentó Marcos García Montes.

Eleazar García falleció el pasado 8 de septiembre tras un altercado con el personal de seguridad en los aledaños del estadio de El Molinón durante el partido que enfrentó a España con Islas Feroe. A juicio de la familia, tal y como explicó hace unas semanas Marcos García Montes, "la muerte de Eleazar fue un homicidio doloso por los golpes que le dieron". En cambio, la parte contraria apunta a la accidentalidad de los hechos tras la intervención policial.