San Pedro no debe ser festivo local, afea Podemos al PSOE

Podemos-Equo quiere trasladar la festividad local de San Pedro a San Juan, es decir, del 29 de junio al 24 del mismo mes para 2021. La formación cree que San Pedro tienen más connotaciones religiosas que la noche de las hogueras. Por ello, hoy votará en contra de la propuesta del gobierno local para el calendario que prevé los días 29 de junio y 16 de febrero, martes de Antroxu, como festivos en el concejo. "Se lleva años solicitando una alternativa que respete todas las sensibilidades", apuntó ayer la concejala de Podemos-Equo Laura Tuero. La propuesta encontró horas después el rechazo frontal del resto de la oposición, que calificó la idea de "debate estéril". El gobierno local (PSOE e IU) no quiso hacer valoraciones.

La tesis en la que se basa Podemos-Equo para su propuesta tiene que ver con las connotaciones religiosas que tiene la festividad de San Pedro, fecha en la que se entregan las melladas de la Villa. "San Juan es una fiesta transversal y más universal, que se puede vivir desde la óptima laica, como solsticio de verano y las tradiciones celtas, y de la religiosa, con la onomástica del santo", argumentó Laura Tuero. "Además, se mantiene prácticamente la misma fecha por lo que no supone grandes problemas para el calendario laboral", defendió. La formación de izquierdas señaló que la fiesta de las hogueras mueve a más gente a lo largo y ancho de Asturias, mientras que, durante el 29 de junio en Gijón, "solo hay un acto institucional y otro religioso, dejando al margen las celebraciones de la mayoría de los y las gijonesas". Laura Tuero se mostró beligerante con la postura del PSOE y de Izquierda Unida.

"PSOE e IU apoyaron en público esta iniciativa cuando estaban en la oposición", aseguró la edil de Podemos-Equo, en referencia al apoyo que prestó Xixón Sí Puede a la propuesta de Asturias Laica de trasladar el día festivo al 24, en lugar de mantenerlo el día 29. "Ahora, en el equipo de gobierno, se han olvidado de ello y vuelven a proponer San Pedro como festividad local", afeó la edil de Podemos-Equo, Laura Tuero.

Desde el gobierno local se rehusó entrar en la polémica. No como el resto de partidos, que mostraron su oposición frontal a la medida que pretende instaurar Podemos-Equo. "Al igual que la mayoría de los gijoneses, nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones. San Pedro es el patrón de la ciudad y, por lo tanto, fiesta local", manifestó el portavoz del Partido Popular, Alberto López-Asenjo. "No vemos motivos por los que no tenga que seguir siendo así. Además, es una festividad con arraigo en Gijón y el día en el que se entregan las Medallas de la Ciudad", zanjó.

Una tesis similar a la que mantiene Ciudadanos. "San Pedro está arraigado en la ciudad y es cuando se entregan las medallas", apuntó el concejal Rubén Pérez Carcedo. "Es un debate estéril que no está en la calle, darle una connotación religiosa o no es una cuestión personal", puntualizó.

"Lo defendimos en el gobierno y lo defendemos ahora. San Pedro está arraigado en la ciudad, es una fiesta tradicional de Gijón, sea o no sea religiosa", zanjó Jesús Martínez, portavoz de Foro en el Ayuntamiento acerca de la propuesta de Podemos-Equo.