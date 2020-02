La familia de la víctima se presentará como acusación particular en el juicio

La familia de la gijonesa apuñalada por su expareja en su domicilio de La Calzada se presentará como acusación particular en el futuro juicio -será por jurado popular- contra José Manuel Sánchez Merino, el asesino confeso de la víctima y cuyo ingreso en prisión se decretó ayer. "Le estuve dando vueltas porque me cuesta tomar decisiones con cualquier cosa que tenga que ver con Lorena, pero sí, por supuesto. Creo que es lo que tengo que hacer por ella", afirmó ayer Francisco José Dacuña, hermano de la fallecida.

Aunque asume con preocupación los nuevos datos que revelan la posibilidad de que un segundo varón pudiese haber estado presente durante el encontronazo contra Merino Sánchez, el entorno de Lorena Dacuña celebra que, al menos, el principal sospechoso esté ya en la cárcel. "A mí me sigue oliendo muy raro que Lorena se llevase a nadie a casa. Obviamente podía hacer lo que quisiese, pero no le pegaba. Al menos el otro ya no anda por ahí suelto", razonó el hermano. "También es verdad que ella se callaba muchas cosas; pero yo de momento no me fío de lo que él diga", añadió. Sobre el ingreso a prisión, matizó: "Ya nos esperábamos que fuese a prisión pero reconforta que por fin se confirme. Confiamos plenamente en la justicia y sabemos que está dispuesta a actuar de pleno".