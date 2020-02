El campo de La Laboral acogió el fútbol porque estaba "infrautilizado"

El anterior equipo de gobierno forista no cambió el césped del campo de hockey de la Laboral porque esa modificación no se incluía en el proyecto enviado por el consistorio gijonés al Principado en el año 2015 para su cesión. Por entonces, el manto verde aún estaba en buen estado pero, al recibir la cesión de la instalación, en 2018, este ya no estaba en buenas condiciones. Sin embargo, no pudo procederse a su cambio ya que este no se incluía en el documento.

Así lo explica el edil forista de Deportes de entonces, Jesús Martínez Salvador. "Si no enviábamos el proyecto cerrado, no nos podían ceder el campo. Y cuando lo mandamos, no había necesidad de cambiar el césped", se justifica el actual portavoz de Foro en el consistorio. Cuando recibieron la cesión, y siendo conscientes de que la vida útil del manto ya llegaba a su fin, intentaron incluir la modificación del césped en el contrato, que se había adjudicado a la baja, con margen para ello, pero los servicios técnicos del Ayuntamiento lo desaconsejaron. Tras ello, y con el posterior cambio de corporación local, el proyecto quedó en barbecho, con lo que no dará tiempo a realizarse antes del fin de las obras. Martínez Salvador denuncia que "en estos meses, el actual equipo de gobierno podía haber hecho algo".

Respecto a las críticas de la Federación de Hockey por haber incluido el fútbol entre las actividades a desarrollar en el campo, acelerando el fin de su vida útil, Martínez Salvador se defiende asegurando que la instalación estaba "infrautilizada" por la falta de licencias de hockey en la ciudad, razón por la cual se decidió que acogiera también partidos de fútbol.