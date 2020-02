El PP lleva al Pleno la remodelación de la fachada marítima occidental y la exclusión de la zona

El Partido Popular llevará al próximo Pleno una pregunta para conocer los planteamientos que estudia el gobierno local para reformar la zona de los Jardines de la Reina, que tal y como adelantó este periódico, quedan excluidos del proyecto que permitirá llevar a cabo la obra de mejora de la fachada marítima occidental, que comprende el tramo desde la punta Lequerica hasta Poniente. La concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja se interesará por saber si el gobierno "tiene previsto acometer la rehabilitación de los Jardines de la Reina en coordinación con la Autoridad Portuaria".

La edil popular sostiene que en la zona ajardinada de la fachada marítima occidental "las palmeras y el césped no pasan por su mejor momento, el pavimento está levantado y el quiosco se está cayendo". A juicio de Fernández-Ahúja, "no tiene sentido hacer una reforma y no la de los Jardines de la Reina, que deberían ser una prioridad por su deterioro". Eso sí, la concejala asegura que "es imprescindible" que el Ayuntamiento de Gijón, "se coordine con la Autoridad Portuaria", a quien pertenece esa zona. Esta advertencia llega después de que el Puerto renunciase a adjudicar las obras a alguna de las cuatro empresas que concurrieron al mismo después de confirmar que ese área está catalogada como jardín histórico, con una protección integral que obliga a mantener el diseño original, de principios del siglo XX, que hacía imposible llevarlo a cabo.

Desde el PP, defiende Ángeles Fernández-Ahúja, se impulsa al gobierno local a buscar la fórmula para poder llevar a cabo las mejoras "que tanto necesitan" los Jardines de la Reina y es por ello que preguntará al respecto en el próximo Pleno".