Tres heridos por un incendio que obligó a desalojar a más de una docena de vecinos en La Calzada

Un incendio en un edificio de la calle Puerto Rico, en el barrio gijonés de La Calzada, obligó a desalojar la noche del martes a más de una docena de vecinos que, en su mayoría, tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo. Solo tres de los inquilinos tuvieron que ser trasladados al hospital con intoxicación leve, pero todos se recuperan favorablemente. El resto de afectados pudieron regresar a sus casas.

El incidente ocurrió sobre las 22.15 horas en el cuarto izquierda del número 29. "Estaba en casa con mi madre y escuché mucho ruido, me pareció raro y al mirar por la ventana vi una gran nube de humo negro que me asustó muchísimo y llamé a los bomberos", explicó Marián Ambres, vecina del piso inferior al foco del fuego, al poco de ser desalojada por la Policía Local. "Fueron los primeros en llegar, y no dudaron en subir por las escaleras gritando que bajásemos todos", añade Ambres.

La principal hipótesis apunta a un cortocircuito en una de las habitaciones que hizo prender el colchón de la cama que pudo ser sofocado con mangueras. Los bomberos ayudaron a salir a los inquilinos del piso afectado. El hombre, de 82 años, fue trasladado por intoxicación. Cuando pasó el peligro ayudaron también a bajar a otro matrimonio, los del quinto, con problemas de movilidad y de 99 y 89 años respectivamente, ambos con intoxicación leve por humor. Los tres fueron derivados a Cabueñes.

Los sanitarios, además, atendieron al resto de afectados del inmueble, a los que dieron agua y vasos de leche tras la inhalación de humo. Algunos de los policías que no dudaron en prestar auxilio también bebieron agua. Todos pudieron regresar a sus casas, salvo los moradores del piso incendiado, realojados con familiares.