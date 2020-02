Un Policía Nacional fuera de servicio salva la vida a un joven que se desplomó inconsciente y echando espuma por la boca

Un policía nacional adscrito a la Comisaría de El Natahoyo de Gijón le salvó la vida, hace varias semanas, a un menor de edad que durante un partido de fútbol cayó al suelo inconsciente. Los hechos tuvieron lugar a media mañana. En cuanto se percató de que el adolescente se desplomaba el agente del Cuerpo Nacional de Policía no lo dudó y acudió corriendo a la zona. El menor se encontraba convulsionando, respiraba con dificultad y echaba espuma por la boca por lo que el funcionario lo retiró de la zona en la que se encontraba para evitar que se hiciera daño. Poco después, al ver que el chico llegó a perder el pulso y dejó de respirar, el agente (que se encontraba fuera de servicio), le realizó un masaje cardiaco hasta que el joven se recuperó. Poco después hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios de emergencias médicas que se hicieron cargo de lo sucedido.

Los padres del pequeño hicieron pocos días después publico un comunicado en el que agradecía lo sucedido. "Gracias a la gran diligencia y rápida actuación del agente, así como a sus conocimientos de primeros auxilios, hoy por hoy nuestro hijo está sano y salvo con nosotros. De no haber actuado este agente, a buen seguro estaríamos en una situación muy distinta y lamentable", aseguraban los progenitores haciendo hincapié en que el funcionario merece un reconocimiento público y profesional.

"Desgraciadamente en los tiempos que vivimos, no es habitual encontrarse con personas como este agente que no dudó ni un segundo en ponerse manos a la obra y ayudar al niño. Su actuación ese día fue providencial", aseguraban los padres insistiendo en que estos actos "no pueden pasar inadvertidos".