Urge solucionar el corte del carril bici en Jardines de la Reina, avisa Cs

El grupo municipal de Ciudadanos pedirá en la próxima comisión de Movilidad la implementación de una solución para el corte del carril bici de los Jardines de la Reina por la colocación de una terraza hostelera. Así, la formación naranja solicita que el Consistorio lleve a cabo el anunciado cierre al tráfico de un carril de la calle Muelle de Oriente, dirección a Marqués de San Esteban, para habilitar en él un carril bici.

"Es una buena solución provisional, que no perjudicaría a nadie", aseguran desde Ciudadanos. No obstante, la formación denuncia la "descoordinación" entre Ayuntamiento y Autoridad portuaria que, a su entender, "posibilitó que se instalara una terraza de hostelería sobre el carril bici, y a la espera de un proyecto de reforma de todo este espacio que de una solución integral". Con todo, desde Ciudadanos, critican que "han pasado ya dos meses desde aquel anuncio y no se ha implementado esta solución".