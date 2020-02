La Alcaldesa niega que el cierre de la avenida del Molinón perjudique a la Feria

Datos contrastados y no opiniones es lo que exigió ayer la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, a quienes ponen en duda la idoneidad del proyecto que impulsa el gobierno local para ampliar Isabel la Católica incorporando la avenida del Molinón, que dejaría de ser vía de circulación rodada con espacios de aparcamiento para convertirse en itinerario peatonal dentro del parque. Los destinatarios de este mensaje son los responsables de la Cámara de Comercio, que no ven "aconsejable" esta peatonalización al entender que generará más contaminación en el entorno por la intensificación del tráfico en puntos cercanos, planteará problemas de seguridad en el vecino "kilometrín" y conllevará dificultades para la actividad en el recinto ferial, fundamentalmente en verano, cuando se celebra la Feria Internacional de Muestras. Unas objeciones que han enviado a la Regidora por escrito, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

"Hay datos que avalan que no habrá colapso de tráfico porque lleva un año cerrada y no lo hay. Y hay datos que avalan que en esa zona no hay problemas de contaminación. Son evidencias científicas, no opiniones. Sabemos que el cierre de la avenida del Molinón no afectó negativamente ni al medio ambiente ni a la actividad económica de la Feria de Muestras. Si en el último año no les afectó eso no tiene porque cambiar", sentenció la Regidora. Ese año de referencia es el tiempo que la arteria lleva cortada por las obras de construcción del pozo de tormentas del parque de los Hermanos Castro. En ese contexto, la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, que lidera Aurelio Martín, decidió a principios de diciembre hacer de los problemas oportunidades. La apuesta fue no volver al punto de partida y aprovechar el dinero que la Empresa Municipal de Aguas y la constructora Acciona debían dedicar a reponer el vial a generar un paseo verde para peatones y ciclistas.

El proyecto tiene mucho que ver con las prioridades en el ámbito de la movilidad que promueve el gobierno compartido de PSOE e IU y con el compromiso ambiental de atajar la contaminación en el cercano río Piles. "La Cámara está arreglando la contaminación de la Feria, ¿no? Como aquí hablan de contaminación", ironizó la Alcaldesa en su intervención. La Cámara de Comercio tiene pendiente una millonaria inversión en la red de saneamiento del recinto ferial, de la que salen parte de los vertidos que contaminan el río Piles.

El gobierno local no solo está dispuesto a seguir adelante con la peatonalización de la avenida del Molinón. Está dispuesto a ir a más y presentar en un mes un estudio sobre la peatonalización también de la calle Luis Adaro y el tramo de la avenida de Enrique Castro "Quini" que circula rodeando El Molinón. Así lo asumen PSOE e IU en una enmienda a la proposición que Foro incorporó al orden del día de la sesión plenaria de hoy con el objetivo inicial de que "no se llevara a cabo la eliminación de la avenida del Molinón" salvo que esa peatonalización se plantease de forma integral extendiéndola también a las calles Adaro y Quini.

También presentaron enmiendas a la iniciativa de Foro el resto de los partidos de la oposición. El objetivo del forista Jesús Martínez Salvador es llegar a un texto de consenso con unos y otros . Hay tiempo hasta que el secretario del Pleno de inicio al debate. Otra cosa es la unanimidad. Vox limita su acuerdo a un contundente que "no se lleve a cabo la eliminación de la avenida del Molinón".

El resto de las enmiendas no plantean una oposición frontal a la peatonalización de los viales del entorno del Molinón pero le ponen matices. Así, Ciudadanos exige un estudio del tráfico en la avenida de Torcuato Fernández Miranda y el PP que se diseñen medidas de reordenación del tráfico entre el final de Torcuato Fernández Miranda y la rotonda de La Guía. Desde Podemos-Equo se habla de un estudio integral sobre la pacificación del tráfico en todo el entorno de El Molinón a debatir en el Foro de la Movilidad y con las asociaciones vecinales de esa zona. A todos esos elementos, sin concretar zonas, hará referencia el texto final que Foro quiere llevar a votación para lograr un acuerdo mayoritario.