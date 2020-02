Las familias piden al Ayuntamiento que se retomen los caminos escolares seguros

Los colegios gijoneses quieren recuperar los caminos escolares seguros, un proyecto que se puso en marcha en El Piles, la Escuelona, el Lloréu, Ramón de Campoamor y Federico García Lorca, y que a pesar del brío inicial, con señalizaciones de las rutas y grupos de niños que seguían estos itinerarios, han caído en desuso. Otros, como el colegio Laviada, que nunca han contado con estos itinerarios quieren que se pongan en marcha. Por eso, ayer las representantes de las AMPAS de este centro, Eva Díaz, y de El Piles, Estefanía Fanjul, comparecieron junto con la concejala de Podemos Laura Tuero para reclamar que se retome este plan.

Podemos, de hecho, lleva al Pleno de hoy una iniciativa en este sentido. Un proyecto "muy interesante, que las familias se tomaron muy bien y en el que llegaron a participar numerosos niños, con un profesor voluntario que incluso puso en marcha rutas en bicicleta ", afirmó Fanjul. No obstante, "las rutas dejaron de hacerse y no sabemos muy bien por qué", lamentó. Incluso llegó a solicitarse a los comerciantes de la vecindad de los colegios que se sumaran de forma voluntaria al plan para echar una mano a los niños en caso de dificultad en sus trayectos hasta el colegio. Pero desde las medidas adoptadas el año pasado no se ha vuelto a repetir la experiencia "sin que se nos haya dado una explicación", denuncian los padres, si bien "es cierto que necesitábamos más apoyos".

El Partido Popular, por su parte, aseguró que "el actual plan de caminos escolares de Gijón ha sido todo un fracaso", como criticó ayer Ángeles Fernández-Ahúja. El partido reclamó "un nuevo plan más ambicioso para que nuestra ciudad cuente con caminos escolares seguros en la generalidad de los centros docentes y que, además, arroje un índice de resultados óptimo. Ni lo uno ni lo otro está sucediendo ahora".