La Guía aplaude el rechazo de la Cámara al plan y La Arena exige más información

No solo la Cámara de Comercio ve "poco aconsejable" la peatonalización de la avenida de El Molinón. También los vecinos de La Guía se oponen y los de La Arena recelan de la obra que pretende ejecutar el gobierno local para fusionar esta vía con el parque Isabel La Católica, convirtiéndola en un itinerario peatonal dentro del espacio verde. "Dicen que todo está calculado, pero es una locura. Me alegro de que gente sensata como la que hay en la Cámara haya alzado la voz para protestar", aseveró ayer Paulino Tuñón, el presidente de la asociación de vecinos de La Guía. "Hace falta más información, porque ni los vecinos ni el resto de partidos políticos saben nada al respecto", añadió su homóloga de La Arena, Tita Caravera.

El principal problema que temen ambas entidades vecinales tiene que ver con el tráfico. En concreto, por cómo se verá afectada la circulación al entregar una vía con 200 aparcamientos y dos grandes carriles para el disfrute del peatón. "No se puede romper una vía de acceso para los coches al barrio de La Guía porque ya estamos estrangulados", concretó Tuñón. "La rotonda de El Molinón ya es un caos circulatorio tal y como está, no quiero ni imaginar cómo será si el tráfico pasa ahora por solo una vía", añadió el representante de los vecinos de La Guía. "Están empeñados, a pesar de que el barrio es claramente urbano, en convertirnos en una zona rural. Es un tema polémico y me alegro de que ya haya habido protestas", zanjó.

La principal objeción de Tita Caravera no tiene que ver directamente con el proyecto sino con la ausencia de información sobre el mismo que sufren los vecinos de La Arena, según asegura. "Lo único que hemos visto son fotos en la prensa, pero no sabemos nada más", indicó la dirigente del barrio. "Siempre estamos sobre el papel del lado del peatón, pero hay que ver cómo va a quedar el parque y el 'kilometrín'. Supongo que Tráfico tendrá algo que decir", añadió. En cuanto a la gestión de la circulación, el principal escollo que observa Caravera es la avenida de La Costa. "Por ahí no cabe ni un coche más. Necesitamos planos, ver algo sólido", concluyó la presidenta de los vecinos de La Arena, que comparte algunas dudas de la Cámara de Comercio.