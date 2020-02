Humedades y hongos obligan a desalojar un aula en el Evaristo Valle

Las familias del Colegio Público Evaristo Valle han dado la voz de alarma por la situación de "insalubridad" en la que se encuentran determinadas aulas del edificio, propiedad del Ayuntamiento de Gijón, "que están impidiendo el normal desarrollo del curso escolar". Los problemas se concentran en un aula de cuarto curso de Primaria, que ha sido desalojada ante la proliferación de hongos y humedades en las paredes.

Ante el temor de que los niños pudieran enfermar (hay varios alumnos con asma y problemas respiratorios) fue la profesora del grupo la que solicitó a la dirección dejar la clase. Desde ese momento la docencia se ha trasladado a la biblioteca y, con ello, se ha trastornado el funcionamiento "no solo del propio grupo sino de el centro escolar", denuncia Jorge Espina, de la Asociación de Madres y Padres del centro. "Estamos hablando de que es uno de los pocos centros de Gijón en los que, por suerte, está creciendo la matrícula en los últimos años", destaca Espina. "Ya íbamos justos de espacio; ahora sin biblioteca no sólo se pierde su función, sino que las clases que se impartían en ella no tienen ahora dónde darse", afirman los padres.

Por ahora, "todo son largas", denuncian. El pasado 26 de enero, la dirección del colegio se puso en contacto con el responsable de Obras en colegios del Ayuntamiento para solicitar la reparación del edificio, su limpieza y "que de esa forma tanto nuestros hijos e hijas como el propio profesorado pueda trabajar en unas condiciones higiénicas, saludables y seguras". Se hizo entonces una visita a las instalaciones y la explicación que se ofreció a las familias es "que era un problema de condensación", y que "pronto" vendrían a arreglarlo.

Pero como asegura Espina: "No hemos sabido más, y por insistencia de las familias y de la tutora, la dirección del centro se puso en contacto telefónico con el Servicio de Obras de nuevo el pasado 5 de febrero". "El responsable del servicio no estaba, se dejó aviso y nada más se supo", relatan los padres. El pasado lunes, y cuando la situación ya era insostenible, la volvieron a insistir ante el Jefe de la Unidad Técnica de Mantenimiento del Ayuntamiento, al que enviaron nuevas fotos para dejar constancia del avance del moho y de las humedades, pero aún no se han tomado medidas.

"Nos vemos obligados a denunciar públicamente el abandono que la concejalía de Educación tiene a nuestro colegio, porque el problema es reiterado", explica Jorge Espina. "En la solicitad anual de obras ya se había hecho mención al problema de humedades del edificio que es propiedad del Ayuntamiento, y por tanto, de todos los gijoneses", remata.