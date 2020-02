Cinco centros tomarán medidas contra el acoso entre alumnos recién llegados al instituto

Cinco centros educativos de Gijón se sumarán a un proyecto pionero en la región para reducir las tasas de abandono escolar y las agresiones entre compañeros. El programa, impulsado en la ciudad por Fundación Educo y Mar de Niebla, se lanzará simultáneamente en otras seis ciudades de españolas y fomentará los programas docentes relacionados con los buenos tratos para evitar, sobre todo, los saltos "traumáticos" entre Primaria y Secundaria. "Suele ser el foco del problema; los niños pasan de un ambiente de gran protección a quedar casi desamparados", afirmó ayer Macarena Céspedes, directora de la fundación.

El proyecto se implementará de momento en los colegios García Lorca, Xove y Cervantes, así como en los institutos Padre Feijoo y Mata Jove. Este último fue el encargado de acoger ayer la jornada de presentación de la iniciativa, que se tradujo en un programa humorístico de radio locutado en directo por los propios alumnos. Los responsables de Educo, que fueron los entrevistados estrella del día, tuvieron que responder a preguntas del tipo: "¿Cómo habéis conseguido ser tan exitosos?".

A ojos de Céspedes, actividades como la de ayer sirven de ejemplo sobre cómo los programas educativos deben "ceder el protagonismo a los alumnos": "Cualquier centro debe fomentar que los niños se enganchen a ir a clase. En los casos de abandono escolar no están fracasando los alumnos, sino el sistema". Como responsable de la organización no gubernamental, reconoce que en los últimos años Educo tuvo que repensar su modelo de trabajo, que solía centrarse en África y Asia. "Durante la crisis vimos que muchos niños de aquí también vivían en situación de pobreza y exclusión. Ahora lo normal es que sus padres tengan un trabajo precario y no puedan pagar el alquiler", lamentó. La fundación aprovechará los proyectos ya en marcha de Mar de Niebla en la ciudad y analizará la evolución del abandono y acoso escolar durante los próximos cinco años.