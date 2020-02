Estos son los nuevos nombres para la 14 edición del L.E.V. Festival

Tras un primer avance en el que se confirmaba la presencia de Squarepusher con su esperadísimo nuevo álbum Be Up a Hello, así como la del japonés Ryoichi Kurokawa y la de Oval, con sus respectivos nuevos proyectos, tres nombres históricos se incorporan al cartel de la próxima edición del festival L.E.V. que se celebrará en Gijón/Xixón del 30 de abril al 3 de mayo: Atari Teenage Riot, µ-Ziq y Cristian Vogel.

Alec Empire vuelve al universo L.E.V., esta vez con Atari Teenage Riot, una de las bandas más relevantes de la historia de la electrónica. Un proyecto nacido dentro de la escena hacker y techno anarquista del Berlín de los 90, que años después sigue rompiendo barreras con su discurso. La digitalización del espíritu punk con un directo arrollador.

El artista chileno, Cristian Vogel, lleva más de 25 años a la vanguardia de la música electrónica europea. También destacado remezclador y productor ha trabajado con bandas como Radiohead, Chicks on Speed o Thom Yorke y podremos disfrutar de su trabajo, siempre innovador e inclasificable, en esta nueva edición del festival.

Abonos del L.E.V. Festival

Los abonos del L.E.V. 2020 y las entradas para la sesión del jueves en la Caja Escénica del Teatro de la Laboral se pondrán a la venta este viernes 14 de febrero, a partir de las 15:30 horas, en la Recepción de la Laboral, en la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo/Uviéu, en el Centro Niemeyer en Avilés, en el 902 106 601, en entradas.liberbank.es, en la red de cajeros Liberbank y en la propia web de la Laboral (www.laboralciudaddelacultura.com).

Las entradas para otras actividades específicas, como las programadas en el Jardín Botánico Atlántico del domingo, saldrán a la venta próximamente.