El PP, Ciudadanos, Foro y Vox acusan a González de "politizar" el complejo

Los partidos de la derecha y la Asociación de Antiguos Alumnos de La Laboral acusaron ayer a la alcaldesa, Ana González, de haber "politizado" el complejo con sus cambios de opinión en torno a impulsar una candidatura para que sea patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Podemos-Equo pidió más diálogo sobre el asunto y que ese debate "sea sosegado". IU, socio del PSOE en el gobierno local, prefirió no opinar de momento.

Los impulsores de la propuesta inicial de declarar patrimonio de la Humanidad a la Universidad Laboral, la Asociación de Antiguos Alumnos, ven con buenos ojos la "rectificación" de la Alcaldesa. Si bien, discrepan de la propuesta de Ana González porque hace referencia al pasado franquista del edificio civil más grande de España. "Es un despropósito, puesto que el fin es condenar al anterior régimen y no resaltar su valor arquitectónico", indicó ayer el presidente del colectivo, Jesús Merino. "Nunca nos basamos en lo que representó en sus primeros años, sino en el valor del edificio", concretó.

Para el Partido Popular, que presentó la iniciativa plenaria que no salió adelante por el "no" de la izquierda, la marcha atrás de González es "un claro paso atrás forzado por la presión social de Gijón". "Se está politizando un edificio que debería de ser de toda la ciudad y no de una ideología concreta", dijo la edil Ángeles Fernández-Ahúja, para quien "los gijoneses han demostrado una altura de miras mucho mayor que la del equipo de gobierno". La portavoz parlamentaria Teresa Mallada, además, anunció que el PP presentará a la Junta General del Principado una declaración institucional apoyando la propuesta. "Hay consenso entre gijoneses y asturianos", afirmó.

Ciudadanos, por su parte, destacó que, si el problema del equipo de gobierno era que no estaba de acuerdo con los argumentos planteados por el PP en su iniciativa, el paso lógico a seguir hubiese sido una enmienda. "No sucedió porque el sectarismo es un potente filtro que solo aporta oscuridad a la mirada", defendió la edil Ana Isabel Menéndez. "Rectificar siempre está bien, pero es una rectificación con la boca pequeña por la contestación ciudadana", apuntó por su lado Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro, que considera que la nueva propuesta del equipo socialista es "redundante". Su partido, a nivel regional, anunció ayer haber presentado una proposición no de ley para instar al Principado a impulsar la misma proposición. Vox también fue crítico. "Se han asustado ante la reacción popular", manifestó el concejal Eladio de la Concha. "Los gijoneses viven una realidad distinta a la del equipo de gobierno y sus aliados, estancados entre los años 1936 y 1939. La Laboral ha vivido 44 años en democracia y 20 en la época de Franco", añadió.

Por su parte, Podemos-Equo pide "un debate sosegado" sobre el edificio y reclamó más atención para un recinto catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). "Más importante que un nombramiento -como patrimonio mundial- que puede llegar o no es que la situación de La Laboral no es la que debería", apuntó la portavoz, Yolanda Huergo, que incidió en que el conjunto "fue un emblema del franquismo". Izquierda Unida valorará mañana la propuesta.