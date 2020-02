La regidora de Santander, sobre el fin del pacto cultural con Gijón: "No lo comparto"

"La colaboración cultural entre ciudades no debería tener sesgo político". Con estas palabras valoró ayer Gema Igual, alcaldesa de Santander por el PP, la decisión del gobierno gijonés de borrarse de "Tan cerca", el acuerdo que tenía con la capital cántabra y con Bilbao para promover que los artistas autóctonos pudiesen representar sus obras en las ciudades vecinas. La Regidora, que visitó ayer a sus compañeros populares de Gijón tras acudir a un homenaje a Pedro Menéndez en Avilés, reconoció "desconocer el motivo real" por el que el equipo socialista rompió ese pacto hace días, pero confía en que no tenga que ver con el signo político de cada uno. "Que una compañía teatral de Santander pueda actuar también en Asturias debería estar al margen de los partidos", razonó.

Para Igual, las relaciones con el gobierno gijonés "no son ni buenas ni malas", sino "inexistentes". "No digo que haya problemas, pero sí es verdad que hasta ahora no ha habido ningún acercamiento", razonó. La única charla entre ella y González fue por el citado acuerdo. "Teníamos una cita, pero el día antes me llamó para comentarme que no planeaban incluirla en sus presupuestos y no hemos vuelto a hablar. La relación es cordial, la vi cuando el alcalde de Oviedo me invitó a la ópera y por las reuniones de la federación de municipios, pero nada más", concretó.

El programa "Tan cerca" consistía en que cada una de las tres ciudades aportase 20.000 euros a un fondo común para promover proyectos culturales. "Al final trabajar con alguien que no quiere trabajar no es agradable, porque en este tipo de acuerdos hay que ser proactivos y, más allá de poner el dinero, hay que darle publicidad, difundirlo entre las empresas y presentar propuestas", alegó Igual, que recalcó "respetar" la decisión del consistorio gijonés pese a no "compartirla". "Dicen que no lo veían provechoso, pero nosotros y Bilbao sí, por eso hemos seguido por nuestra cuenta".