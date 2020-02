Ciudadanos pide a la Alcaldesa que retire su iniciativa y fije un pacto por la Laboral

La propuesta presentada por la Alcaldesa, la socialista Ana González, para intentar poner freno al malestar político y social generado por el rechazo del Pleno -en base a los votos en contra del PSOE, IU y Podemos- a impulsar la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio Cultural de la Humanidad no ha calmado las aguas. Ni dentro ni fuera del Ayuntamiento. A las puertas de la Casa Consistorial se reunían ayer varios cientos de personas, convocadas por Asturias con la Bandera, para apoyar una iniciativa que lidera la asociación de antiguos alumnos.

Y dentro de la Casa Consistorial ha movido ficha Ciudadanos. Grupo que como Foro y Vox apoyaban en la pasada sesión plenaria la iniciativa presentada por la concejala del PP, Ángeles Fernández-Ahúja, y que ayer estaban presentes en la movilización de la plaza Mayor. Ciudadanos ha pedido a la Alcaldesa que retire la proposición que registró el PSOE de cara al próximo Pleno condicionando la petición a la Unesco al reconocimiento del pasado de la Laboral en el marco histórico de la dictadura franquista y poniendo en valor su reconversión y "resignificación" como Ciudad de la Cultura. Retirada que se completaría con una convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para "entre todos los grupos municipales consensuar una declaración institucional". "Tenemos que evitar que esto se convierta en una herramienta de confrontación partidista porque no hay nada más alejado de los fines que se persiguen. La cultura es una herramienta, no un arma, para conseguir cohesión social", reivindicaba ayer Ana Isabel Menéndez, edil de la formación naranja .

Una intento de consenso político que no todos ven en esa proposición del PSOE que reivindica "pedir que la Laboral sea Patrimonio cultural pero contándolo todo". "La Alcaldesa ha dado un paso atrás por la presión social pero no ha rectificado. Plantea unos términos que no podemos compartir", explicaba por su parte Ahúja. De "rectificación con la boca pequeña" y "juicios de valor" que no deben estar en la proposición municipal hablaba el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador. Vox estuvo representado en la concentración por su presidente Rodolfo Espina para quien el PSOE "no tiró la Laboral de misericordia porque la hizo el régimen anterior. La memoria histórica es para todos".