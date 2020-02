El símbolo querido de Gijón

"Señora Alcaldesa, dese un paseo por la Universidad Laboral e intente sentirla como la sentimos los gijoneses. Y si no puede, simplemente escúchenos. La Laboral no tiene color. La Laboral es de todos. Apóyela de forma incondicional". Con estas palabras dirigidas a la regidora gijonesa, Amelia Sánchez despedía en nombre de Asturias con la Bandera la concentración en la plaza Mayor en defensa de la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad que reunió a varios cientos de personas. Asturias con la Bandera es una plataforma que se formó hace cinco años para organizar una jura de bandera en Gijón y que se mantiene activa para "defender la unidad de España frente a los que quieren destruirla y fomentar la historia de Asturias como el Reino en el que se cimentó un Imperio", según se indica en su presentación en redes sociales.

Sánchez estuvo precedida en su discurso público por Jesús Jiménez, secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral -entidad que lleva años reivindicando hacer esa petición a la Unesco-y el arquitecto Vicente Díez Faixat, hijo de José Díez Canteli que dirigió la construcción del edificio diseñado por Luis Moya.

"La Universidad Laboral es un edificio de gran valor arquitectónico, artístico y cultural. Son solo esos criterios en los que basamos nuestra propuesta, no en ningún ideario político", explicó el representantes de la antiguos alumnos antes de asegurar que "el pasado fue, ya no es. A nosotros no nos preocupa; lo que no preocupa es el presente y sobre todo el futuro".

Muchos de los participantes en la concentración eran miembros de esas primeras generaciones de estudiantes de la Laboral. Algunos llegados desde fuera de Asturias y la mayoría ampliamente comprometidos con esa etapa de su vida y las enseñanzas allí recibidas. Para los antiguos alumnos, la Universidad Laboral es un símbolo de Gijón querido por los gijoneses que debe mantenerse al margen de pugnas políticas.

Personal y emotivo fue el discurso de Díez Faixat reivindicando el sufrimiento de su padre y Moya durante la construcción y desmintiendo las leyendas negras sobre esa época. "Todo lo que se ha dicho es absolutamente falso", dijo entre aplausos. El arquitecto puso en valor el "clamor ciudadano" en favor de la Laboral y pidió a los políticos "que se dejen de luchas cainista y de quitar huellas para estampar las suyas. La propia Laboral es un texto escrito en piedra para leer directamente la historia".

A lo largo de la concentración se recogieron algo más de un millar de firmas de apoyo. Hay otras ocho mil vinculadas a una iniciativa similar en una plataforma en redes sociales.