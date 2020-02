El Mata Jove lanza una aplicación móvil contra el "engaño" de las apuestas

La probabilidad de acertar los seis números de la lotería es de una entre 14 millones (una entre 140 para acertar también el reintegro) y, por cada euro jugado en apuestas, entre 60 y 70 céntimos se los va a llevar siempre la banca. Así lo explicó ayer el langreano Alberto Coto, campeón mundial de cálculo mental, durante su visita al IES Mata Jove, en la que trató de explicar a medio centenar de alumnos que el sistema actual de apuestas y casinos "está pensado para que el jugador, a la larga, siempre pierda".

El experto, reconocido por ser el calculista con más títulos del mundo, alertó sobre las nuevas tendencias ludópatas a través de internet: "Está creciendo mucho el póker online cuando ahí ni siquiera sabes contra quién estás jugando, y en la mayoría de casos son profesionales o bots prácticamente invencibles". Los número no mienten. "En una ruleta con 37 casilleros, tienes 36 ganables por los jugadores y uno donde va a ganar la banca siempre, así que tienes un 48,65% de probabilidad de ganar y eso, a la larga, es lo mismo que perder. Puedes ganar alguna vez al principio, y eso te engaña, pero nunca vas a recuperar el dinero", resumió.

Coto está siendo la cara visible de una nueva campaña contra la ludopatía y las conductas de juego adictivas entre menores de edad. El proyecto se presentó ayer en el instituto citado junto a una novedosa aplicación, llamada "Azaris", que se acaba de lanzar como proyecto piloto de la consejería de Educación en una decena de institutos de la región y, entre ellos, el de Mata Jove. "La idea es que el alumno se cree un avatar y empiece a simular los aciertos y fallos en un juego de preguntas. Según va avanzando, descubre que los errores se repiten mucho más, así que entienden que si estuviese apostando dinero real jamás llegarían ni siquiera a recuperar el dinero apostado y que el sistema de juego es, en realidad, un engaño", razonó René Camblor, docente de Matemáticas en el centro gijonés, que calcula que, tras el rodaje de la herramienta a lo largo de este curso, podrá implantarse de forma más oficial dentro de un año. "La idea era ver si funcionaba y lo que hemos probado hasta ahora nos dice que sí, porque como juegan con la herramienta en el móvil o en el ordenador les resulta mucho más interesante que verlo en una pizarra", añadió.

A la cita acudió también la alcaldesa, Ana González, que aseguró a los escolares que, en los juegos de apuestas, "es muy fácil entrar y muy difícil salir" porque, a la larga, el usuario empieza a ver este tipo de conductos como una "necesidad" y no como un simple divertimento. "Al final, esto es un negocio para sacarnos les perres, nada más", aseveró. A su juicio, el desarrollo de una posible ludopatía puede resulta especialmente agresiva en entornos juveniles, porque en la adolescencia muchos desean demostrar que son capaces de tomar sus propias decisiones e interpretan las casas de apuestas como una oportunidad para sacar dinero fácil. "Que no os engañen, cuando empezáis a apostar, a la larga, acabaréis por no poder dejarlo y será ahí cuando perdáis esa libertad tan ansiada", alertó.

La Regidora fue acompañada de Ana Cárcaba, consejera de Hacienda, que también reconoció que los menores son un grupo poblacional "especialmente vulnerable" a las casas de apuestas y que serán, por tanto, uno de los pilares fundamentales del futuro decreto que regulará este tipo de negocios en la región. "Ahora mismo estos locales deben estar a 100 metros de centros educativos, pero estamos analizando si esa variables es suficiente o no. También estamos estudiando si debemos limitar las licencias según la densidad de población de cada ciudad", adelantó. Espera que el primer borrador de esta normativa se pueda publicar a lo largo de este primer semestre.