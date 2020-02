Piden realizar un proyecto piloto de las restricciones de tráfico por cuestiones medioambientales este año

El concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia llevará al próximo Pleno de marzo una iniciativa para ensayar en el último trimestre de este año la limitación de tráfico que marca la Ordenanza de Movilidad para 2024, de forma que no puedan circular en casco urbano los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental.

Barcia, en rueda de prensa en la sede municipal, ha incidido en que se trataría de una medida informativa a los ciudadanos y no sancionadora. Durante los próximos meses se irían incorporando, semanal o quincenalmente, las diferentes fases que limitan el estacionamiento y la circulación, algo a lo que obligará la Ordenanza en 2024.

La idea es que de enero a junio de 2021 la prohibición de circular en casco urbano para vehículos sin etiqueta ambiental sea domingos y festivos en una zona delimitada, y a partir de julio a diciembre que se extienda a sábados también. Ya en 2022 se aplicaría también durante todo el mes de agosto.

Además, pretenden que en 2022 se haga una consulta a la ciudadanía sobre las medidas puestas en marcha progresivamente. Esta consulta será presentada como iniciativa de Pleno a la sesión plenaria de abril o mayo.

Asimismo, propondrán, vía enmiendas en este caso, que las multas de 90 euros por aparcamiento o circulación de vehículos sin etiqueta ambiental se sustituyan mediante charlas medioambientales. Barcia ha avanzado, además, que van a pedir que las motos no paguen en ningún caso la ORA y que los vehículos que no tengan el distintivo ambiental y no puedan circular, que no paguen la viñeta. Esta última medida la presentarán vía enmienda a las Ordenanzas Fiscales.

El edil ha recalcado que buscan con esta puesta en marcha progresiva de las medidas el testar a la población y que no se le deje "el marrón" a la siguiente Corporación. Ha defendido, en esta línea, que se vayan haciendo incorporaciones progresivas "con sentido común".