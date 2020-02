Las tensiones políticas por la Laboral se agudizan pese a las llamadas al consenso

Primero fue Ciudadanos y ahora, Vox. El edil Eladio de la Concha redactó ayer un escrito dirigido a la alcaldesa, Ana González, en el que le pide que el PSOE retire su proposición para el Pleno de marzo y convoque una sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces al objeto de realizar una declaración institucional de apoyo a que la Unesco declare la Universidad Laboral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Texto similar al de la formación naranja -aunque Ciudadanos incluía un "consensuar entre todos los grupos municipales" - que ha recibido el silencio como única contestación oficial del gobierno local.

"Nos parecería un gran avance llegar a un consenso en esta cuestión sin que se vislumbrara ningún tipo de sectarismo ideológico. La intención de Vox no es abrir heridas del pasado", explicó ayer De la Concha, que ve en la iniciativa del PSOE "prejuicios ideológicos y una intencionalidad política que la desvirtúan". La proposición que presentó Ana González el sábado incluye dentro del acuerdo a votar la referencia a la condición de la Laboral como "símbolo y reflejo de un régimen dictatorial y, por tanto, recordatorio insoslayable de un periodo de nuestra historia que en ningún caso puede volver a repetirse". "Sí a que la Laboral sea Patrimonio de la Humanidad, pero con una condición: que lo contemos todo", fue su resumen.

Así las cosas parece difícil, ahora mismo, alcanzar ese consenso que todos parecen querer en torno a la Laboral y que, desde luego, no se evidenció en la votación plenaria de la pasada semana, donde la propuesta del PP en favor de una iniciativa que promueve desde 2017 la Asociación de Antiguos Alumnos no salió adelante al votar en contra PSOE, IU y Podemos. Toda la izquierda. Tampoco se vio consenso en la concentración del domingo en la plaza Mayor convocada por Asturias con la bandera, donde hubo duras críticas hacia la Alcaldesa y solo estuvieron el PP, Ciudadanos, Foro y Vox.

"Nos parece que si lo que se pretende es un consenso, y no alimentar una polémica estéril, hay un exceso de protagonismos. Y nosotros no vamos a sumarnos a los protagonismos y las polémicas, ni tampoco a las sobreactuaciones, si no a los consensos. Si, como parece, se comparte el objetivo, seguro que no será difícil", aseguró ayer el edil de IU, Aurelio Martín, socio del gobierno socialista.

La popular Ángeles Fernández-Ahúja, firmante de la propuesta tumbada, destacó que su iniciativa "es impecable porque pone de relevancia el valor arquitectónico y la simbología que supone la Universidad Laboral para Gijón". "Contó con el voto favorable de Vox, Foro y Ciudadanos, y Podemos se descabalgó en el último momento, yo creo que por seguidismo", dijo. Podemos presentó una enmienda a la propuesta del PP que nada tenía que ver con la parte del acuerdo sobre la Unesco y que los populares le iban a aceptar. La retiró la noche antes del Pleno y votó en contra. De lo que pase a partir de ahora, no quiso Ahúja "adelantarse a los acontecimientos". "Hay que buscar la concordia, no la confrontación y la sociedad gijonesa nos está marcando el camino", remató.

De cara a esa nueva votación plenaria, Jesús Martínez Salvador aseguró que su grupo, Foro, apoyaría dos opciones: "Volver a llevar la proposición del del PP, la original, o una declaración institucional. No vemos que se vote la del PSOE".

A Yolanda Huergo, de Podemos, le parece "lo de menos" que sea proposición o declaración institucional. "Sea como sea, la clave es que esa postura de consenso se encuentre antes de una posible nueva votación. Un debate serio y sosegado en relación a esta cuestión es más que necesario", remató.