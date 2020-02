Álvarez Velasco: "Los relatos de mi libro son fingidos y verdaderos"

Con una trayectoria bien asentada como poeta y aforista, Francisco Álvarez Velasco, o sea, Paco Álvarez Velasco para casi todos, ha empezado a navegar, casi octogenario, por la prosa de ficción. Desde hace cuatro o cinco años (no acierta a precisar la fecha), ha venido escribiendo una serie de historias que acaba de agavillar bajo el título "Incursión y muerte del diablo meridiano". "Estos relatos son fingidos y verdaderos", afirma el escritor antes de la presentación hoy del volumen en la Biblioteca Jovellanos (19:30 horas).

Álvarez Velasco estará acompañado por José Carlos Díaz y por Héctor Escobar, editor de Eolas, el sello que publica el libro. Dieciséis cuentos que caben bajo el rótulo que algunos denominan "ruralismo mágico". Pueden leerse, también, como una novela coral en la que los personajes transitan de una narración a otra. Y, salvo alguna excepción , sobre el fondo del paisaje de la ribera del Órbigo, allá en los recuerdos de la infancia leonesa del autor y en los desdichados años 40 de la larga posguerra española.

El libro lleva un prólogo del novelista y académico Luis Mateo Díez. A éste le basta un párrafo para dar las coordenadas de estas ficciones: "En Guadromal y a la orilla del Oribe el tiempo va y viene como corresponde a un espacio de resonancias legendarias, entendiendo la leyenda como el relato de las cosas inolvidables que suceden como si fueran cotidianas sin dejar de ser extraordinarias". Pues eso. Álvarez Velasco, que nació en 1940 en Cimanes del Tejar, cerca del campamento del Ferral en el que tantos asturianos hicieron la mili, señaló ayer que está a sus anchas en la vecindad de esa escuela literaria leonesa en la que sobresalen el citado Mateo Díez, además de José María Merino o Juan Pedro Aparicio, entre otros.

"Me siento a gusto ahí", señala el que durante muchos años fuera profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Jovellanos. Dice Álvarez Velasco que hay otras influencias en su narrativa: desde Juan Rulfo, probablemente el contador de historias que más tiempo le ha acompañado, a Patrick Süskind y las olfativas páginas de "El perfume". "Escribir estos relatos ha sido un reto, pero me he divertido muchísimo", añade.

"Son historias que recuperan un espacio de mi biografía; casi todas reflejan la obsesión de aquellos años cuarenta, que no era otra que la del sexto mandamiento", hace resaltar Álvarez Velasco. ¿Por qué ha esperado tantos años a escribir estos relatos que beben en la fuente de muchas conservadas peripencias de su infancia? "La verdad es que, cuando lo que has escrito fundamentalmente es poesía, tienes un cierto miedo a que ese nuevo camino expresivo no sea el tuyo", responde.

El resultado son unas sobresalientes páginas, con un castellano engastado por la brillante gramática de las frases bien pulidas y en las que cada cosa tiene su nombre: de la fauna a la botánica. Una escritura poblada de personajes un poco extravagantes, periféricos, alunados algunos y tocados por las costumbres y usos de un mundo rural que lleva décadas desvaneciéndose en los predios de la España vaciada.

"Hay en estos relatos muchas cosas auténticas, que vienen de mis vivencias. Por ejemplo: aún conocí estraperlistas", dice Álvarez Velasco, que deja en estas páginas hermosos leonesismos y vocablos en desuso: cernada, fuyacos, reboja, rubiana... "Era muy necesario introducir esas palabras porque son las de la memoria de aquel tiempo", indica.

Álvarez Velasco, premiado poeta que compartió amistad juvenil con los autores de "Claraboya" y tiene versos nuevos entre manos, ha hecho en "Incursión y muerte del demonio meridiano" (el Príncipe de las tinieblas revestido de esplendor por la luz del mediodía) un coro de voces de otro tiempo en el que domina la que todo lo sabe. La voz que narra y entretiene al mismo tiempo.