El director Carlos Miguel Prieto y Ning Feng, hoy en el concierto de la OSPA en Gijón

El director mexicano Carlos Miguel Prieto protagoniza junto al violinista Ning Feng el concierto de abono "Reflejos II" de esta semana de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que actúa esta tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón (20 horas) patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA y mañana a la misma hora en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El programa incluye obras de los compositores Silvestre Revueltas, Karl Goldmark y Edward Elgar.

Aunque Prieto nació en México Oviedo le ha acompañado durante toda su vida, desde que con diez años visitase por primera vez la capital asturiana. No en vano, su abuelo, Luis Prieto Bances fue el arquitecto encargado de la construcción de la Iglesia de San Francisco de Asís, que se encuentra en frente del Auditorio y su tía abuela fue la compositora asturiana María Teresa Prieto.

Desde su primer concierto en el Teatro Filarmónica, es habitual su presencia en la programación de la OSPA. "El programa de esta semana tiene historia y es muy ecléctico, quizá por la ausencia de nombres propios que sean familiares, pero ha sido la propia orquesta la que me ha pedido interpretar esta sinfonía", aclara Prieto. "A mí me encanta, es una obra importantísima del repertorio inglés. Es la sinfonía que en su primer año de vida más se ha tocado, alrededor de cien veces solo en 1908. No la quiero comparar con ninguna otra, pero ese es un logro espectacular", añade "el movimiento lento adagio es quizá lo más bonito que ha escrito Elgar nunca".