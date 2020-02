La oposición, sobre el panteón en la Laboral: "Urge el arreglo de la iglesia"

La propuesta de dos arquitectos de Villaviciosa de convertir la iglesia de la Laboral en un panteón dedicado a asturianos ilustres no ha caído en saco roto en la esfera política gijonesa y asturiana. Aunque el gobierno local y la Consejería de Cultura, que tienen el proyecto, prefirieron no entrar a la valorar la idea de Juan Pedrayes Obaya y Salvador Barro Pérez, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, la oposición local sí ve con buenos ojos la idea de cara al futuro, aunque reconoce que lo prioritario es "arreglar la capilla", que según un estudio de la Universidad de Oviedo, se hunde 26 milímetros cada verano y presenta grietas y fisuras.

Para el Partido Popular, que llevó al Pleno la propuesta de los Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de proponer el recinto civil más grande de España para ser patrimonio de la Humanidad, la idea de los dos arquitectos de Villaviciosa de transformar la iglesia del coloso gijonés en un panteón de asturianos ilustres es "positiva". "Demuestra el interés y la implicación de la sociedad asturiana", manifestó Ángeles Fernández-Ahúja. Si bien, matizó que "el Gobierno regional no está haciendo los deberes porque la Laboral está infrautilizada la capilla presenta grietas". "Lo primero sería proceder con la reparación de la cúpula", sentenció la edil popular.

Ciudadanos fue más comedido a la hora de valorar una idea que se asemejaría a la abadía de Whesminster, el Walhalla alemán de Ratisbona o el Panteón de París. "Recogemos todas las propuestas con el respeto que se merecen porque enriquecerán el proyecto, aunque no vamos a manifestarnos sobre ninguna de ellas porque los usos de los espacios son competencia del Principado y porque el análisis debe ser global", apuntó la concejala Ana Isabel Menéndez. "Instaremos al Principado a que abra un debate sosegado y participativo en el que el Ayuntamiento debe estar presente y en el que se de voz a la ciudadanía, a la Asociación de antiguos alumnos y a otras entidades", dijo.

Por su parte, Vox y Foro valoraron con agrado el proyecto, aunque llamaron la atención sobre el presente. "Es interesante, de cara al futuro, pero no tiene sentido hablar de ello ahora porque lo primero es arreglar la cúpula de la Laboral", concretó Jesús Martínez, portavoz de Foro. "La idea no nos disgusta, aunque lo primero es la intervención en elemento y especialmente en la cúpula", reclamó Eladio de la Concha, portavoz de Vox, que dio su propia visión de lo que debería ser el panteón. "Podría haber un cenotafio homenaje aunque sin albergar restos. Se podría añadir un centro de interpretación que acogiera a los reyes asturianos y a sus esposas más destacados y que fuera un lugar de partida, tránsito o llegada de visitantes del Prerrománico y del Camino de Santiago", propuso.

Podemos-Equo reclamó un nuevo plan de usos "para dar coherencia a todos los espacios". "Lo primero es que la cúpula de la iglesia no se caiga por falta de mantenimiento", afirmó la portavoz, Yolanda Huergo. "Eso es lo más urgente y no hay debate posible. No puede seguir deteriorando y a eso deben ir los esfuerzos", finalizó.