El 70% de las compañías obvian la formación de sus empleados para los nuevos retos digitales

En el debate de ayer sobre las nuevas demandas empresariales también se pusieron sobre la mesa los datos de la Formación Profesional, que como defendió el director general de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, "no está tan desfasada con respecto a lo que demanda el mercado laboral". Y a este respecto expuso que lo que falta es "una mayor coordinación entre empresas y centros para mejorar el currículo", lo que a su juicio no significa que no existan herramientas para dar respuesta a las necesidades de las compañías.

Cueli señaló que entre la Universidad y la FP se ofertan en la actualidad en Asturias "el doble de plazas que de alumnos que cursan segundo curso de Bachillerato". Y también ofreció datos llamativo sobre ciclos formativos como los de Informática, los más demandados por las empresas en la actualidad: a pesar de que hay más demanda que oferta en el momento de la preinscripción de los alumnos para esta formación, en el momento de matricularse para el primer curso "hay un diez por ciento de vacantes". Una circunstancia llamativa, que Cueli achaca a que "los chavales quieren cursar los estudios lo más cerca posible de su casa, y no suelen querer desplazarse a otra ciudad cuando las plazas ya están cubiertas". Asimismo, destacó que sólo un 15 por ciento de los alumnos de estos módulos son chicas, y un buen porcentaje de los estudiantes tienen más de 25 años.

En la jornada también intervinieron Pilar Varela, directora gerente del Sepepa, y Teresa Vega, responsable de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, quien recordó que "más del 70 por ciento de las empresas en Asturias no acceden a la bonificación para la formación de sus trabajadores" para cuestiones como los nuevos retos digitales.