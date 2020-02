El dinero que el Ayuntamiento ahorrará por no limpiar fincas privadas irá a la zona rural

El Ayuntamiento de Gijón reinvertirá el dinero que empleaba en desbrozar los cierres de fincas privadas en mejoras para la zona rural, tales como adecentar terrenos municipales, la señalización de carreteras, la limpieza de cunetas y obras nuevas. Así lo anunció ayer el concejal José Ramón Tuero, responsable del área periurbana, tras las quejas que ha levantado un borrador de bando municipal que insta a los dueños de estos terrenos a asumir su conservación, de acuerdo a la legislación vigente, bajo amenaza de sanción. La alcaldesa, Ana González, también recogió el guante de los afectados, que piden al Consistorio que limpie antes los terrenos de su propiedad. "Tenemos que predicar con el ejemplo, es cierto. Y tanto el sector público como el privado debemos colaborar para mejorar la zona rural", aseguró la Regidora.

González ya ha encargado a la concejalía de Distrito Rural la elaboración de un plan de trabajo que incluya los solares municipales cuya limpieza sea más urgente. Hasta la fecha, el Ayuntamiento se encargaba de adecentar los cierres tanto de las fincas públicas como de las privadas, lo que, según fuentes municipales, costaba a las arcas públicas 650.000 euros. Parte de ese dinero que ahora se ahorrará el Consistorio irá destinado a realizar mejoras en las parroquias rurales. "Podíamos limpiar subsidiariamente, pero el proceso para pasar los gastos es complejo y al final lo que hace es detraer recursos para la zona rural. Podremos dedicar ese dinero para otras mejoras, como el desbroce, la limpieza de nuestras fincas, señalización. Tenemos muchas cosas por hacer", añadió la Alcaldesa.

El bando municipal insta a los dueños de las parroquias a realizar las labores de limpieza durante los meses de junio y junio. También prevé medidas sobre aquellos que desobedezcan el texto. Una postura que ayer se encargó de suavizar el concejal de Distrito Rural. Tuero matizó que esas fechas son "orientativas". "Limpiar antes no tendría sentido porque volvería a crecer la maleza y, si alguien limpia en agosto o septiembre, no pasará nada", matizó. El texto, cuyo borrador fue debatido por las asociaciones vecinales de la zona rural, será publicado en su versión definitiva en marzo y se distribuirá entre los interesados. Uno de los problemas de la limpieza en las fincas rurales viene dado por la falla generacional de las parroquias, con mucha población envejecida. "Muchos de los propietarios de los terrenos han fallecido y los herederos no se hacen cargo de los terrenos", apuntó el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural "Les Caseríes", Manuel Gómez-Posada, que sigue recelando de la postura municipal. "Igualmente, habrá muchas fincas que tendrá que limpiar el Ayuntamiento puesto que no se conoce quiénes son sus propietarios", añadió.

La Regidora matizó que el bando tiene una "función pedagógica". "Podemos actuar subsidiariamente, pero es pedagógico que cada uno se haga cargo de sus obligaciones", puntualizó González, que trató de rebajar la tensión de los afectados. "La mayoría de los propietarios cumplen con su labor. Nos referimos solo a aquellas fincas cuyo abandono genere un problema a la comunidad", zanjó González. El proceso para dirigir los esfuerzos antaño destinados a la poda de fincas privadas en la zona rural será gradual. "Este año no vamos a poder limpiar todas las fincas. El 90 por ciento del concejo es zona rural y hay cerca de 1.000 kilómetros de caminos con tráfico rodado", puntualizó el concejal de Distrito Rural. "No hay capacidad para limpiarlas todas", añadió.

El bando municipal cayó como un jarro de agua fría entre muchos vecinos de la zona rural. "Hay fincas municipales que están mucho peor que las de los particulares", apuntó el presidente de la Asociación de vecinos "La Raposa" de Baldornón, Horst Winter. "Veo lógico que dejen de podar fincas particulares siempre y cuando destinen ese dinero a la zona rural", indicó Alexandra de la Fuente, dirigente de "Fontevilla" de Cabueñes. "Veremos qué decisión toma la Federación y seguiremos esa postura", se pronunció Antonio García, de "Peña de Francia" de Deva. "Estamos mal acostumbrados, porque la responsabilidad es del particular, pero con ese dinero el Ayuntamiento puede hacer muchas cosas", indicó Consuelo González, de "Los 16" de Cenero.

La oposición criticó "la falta de sensibilidad" del gobierno local a la hora de transmitir a los vecinos la propuesta. "Muchas fincas municipales están muy descuidadas. Se recurre a la imposición y no al dialogo", apuntó la edil de Ciudadanos Mara Simal. "Todas las fincas han de estar en buen estado, tanto las privadas como las municipales", zanjó el portavoz de Foro, Jesús Salvador. "Sería bueno saber qué medidas tomará el Ayuntamiento en caso de incumplimiento", aseguró la portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo. "Reclaman a los gijoneses lo que ellos como administración pública no hacen", clamó el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo. "La obligación es para todos, también para el Ayuntamiento en cuanto a limpieza de los viales", dijo el concejal de Vox, Eladio de la Concha.