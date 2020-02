Inician una recogida de firmas contra la ordenanza de movilidad

I. P.

Distintos colectivos, con Hologastur a la cabeza, se encuentran inmersos en una recogida de firmas para frenar el plan de movilidad sobre el que trabaja el Ayuntamiento de Gijón. Su intención es llegar a 20.000 firmas en 15 días y poner freno a esa nueva normativa que a su juicio afectará a 65.000 vehículos. Además, planean "recoger matrícula a matrícula todos los coches que entran y salen de Gijón procesando los datos buscando su distintivo y sacando un gráfico de realmente que coches se mueven en nuestro municipio", explican los promotores.

Sobre la ordenanza, también se pronunció ayer Foro Asturias, instando a que esa ordenanza "debe dejar claro el papel de los controladores de la ORA y limitarlo solamente a denunciar a los vehículos que no la hayan pagado". "Un vehículo que no pueda tener distintivo medioambiental no debe ser doblemente sancionado, por la ORA y por la Policía Local si aparca en la zona azul", apuntó el concejal Pelayo Barcia. Además, el edil explicó que "enmendaremos la ordenanza para aclarar que las plazas de estacionamiento regulado se consideraran como tal exclusivamente en las fechas y horarios que exista la regulación, pudiendo así, los vehículos sin distintivo aparcar fuera del horario de la ORA".