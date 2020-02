La receta de la amistad

"Un buen mantel une, pero la sobremesa crea amistad". La frase, acuñada por Fernando de la Hoz, presidente de la sociedad gastronómica Puente de Mando, define a la perfección el evento que ayer se desarrolló en Gijón: el primer encuentro de estas entidades asociativas de la ciudad. Una pitanza a la que se sumaron 160 personas de 14 peñas gijonesas. Un "éxito rotundo" que no ha hecho más que comenzar.

"Empezó en broma, fue una idea que me surgió sobre la marcha y ya se ve la que hemos montado", enfatizó José Ramón González, presidente de la sociedad gastronómica "La Boya" e impulsor del proyecto. "Espero que sea el primero de muchos y podamos seguir interactuando entre peñas", aseveró.

Una relación entre gastrónomos que ayer quedó claro que no puede ser mejor ni más cordial. Todos charlaban con todos, picando de las bandejas de entremeses que estaban diseminadas por las mesas y refrescándose a base de vino y vermú, paso previo al menú compuesto por lubina al horno, cabrito guisado y tarta de fresa. "Existe una muy buena relación entre todas, no hay pique", explicitó González. "Hay personas que incluso están en varias peñas a la vez, paga en todas y va a comer cada vez a una", añadió.

El objetivo principal de la quedada de ayer era estrechar lazos, pero no el único. "Siempre se aprende, por eso es buena conocernos e interactuar", remarcó González, que ya planea crear una comisión de trabajo entre sociedades gastronómicas para poder conseguir desde compras masivas a menor precio o incluso para organizar viajes a La Rioja, actividades culturales o catas de vino y cursos de cocina. "Hay que aunar esfuerzos para salid adelante", zanjó.

El evento dio pie tanto a recuperar viejas amistades como a hacer otras nuevas. "Había mucha gente que aún no conocía y otros que no veía desde hace muchos años", remarcó José Chacón, presidente de la peña Miau. Y aseguró que "ya aceptamos a dos o tres peñas para hacer unas buenas comidas y echar unas partidas de mus". Para Chacón es importante ver que "muchas peñas que pensábamos que ya no existían, siguen activas". "Presta comprobar que siguen al pie del cañón, que seguimos vivos", dijo.

Y es que ese era otro de los objetivos del encuentro: "Que esto no decaiga". Así lo entiende Alberto Puente, de Sogastur, enfatizando que "el relevo generacional es importante porque hace sostenible la afición". Para Puente, es importante "poner en valor este modelo de ocio, tan diferente a lo que estamos acostumbrados". Compartir una mesa con amigos, buena comida y buenos caldos, una receta perfecta que nunca falla.