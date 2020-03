Una gijonesa llama 200 veces al día a un chico que conoció en verano para tener una cita

Una gijonesa de 44 años fue detenida por acosar y amenazar a un hombre al que conoció en verano y con el que se dio varios besos tras compartir bailes una noche porque él no quiso volver a quedar con ella. A la mujer no se le ocurrió otra fórmula para lograr reencontrarse con su ligue que atosigarle a llamadas -más de 200-, mensajes y audios de Whatsapp. Solo en el tiempo en que estuvo el afectado denunciando en comisaría recibió ante los agentes 24 llamadas, ocho mensajes escritos y un audio en el que la detenida "utilizaba un tono amenazante y le profería numerosos insultos", explican fuentes policiales.

La investigación policial arrancó con la denuncia de este gijonés, que aseguraba vivía en tensión por culpa de una mujer a la que conoció una noche de verano que le estaba atosigando con llamadas y mensajes. Tal y como el afectado explicó, conoció a una mujer de fiesta en el mes de julio y con ella empezó a bailar antes de darse algunos besos, pero sin llegar a mantener relaciones sexuales. Eso sí, acordaron intercambiarse los teléfonos para ver si cuajaba la relación. El denunciante pronto reconsideró esa opción ante la conducta de la mujer, a la que transmitió su deseo de no tener ninguna relación con ella

La afectada no se tomó nada bien el rechazo, que estuvo motivado por la gran cantidad de mensajes y llamadas que realizaba para lograr una nueva cita. No le importó que le dijese que no quería volver a quedar y que tampoco iba a responder sus mensajes ni llamadas. La mujer hizo caso omiso y se desató. En un solo día llegó a realizar 200 llamadas de teléfono.

Tal fue la presión que el hombre denunció, porque en esa insistencia también había amenazas diversas. Los policías comprobaron en directo la realidad de lo que el chico denunciaba, pues fueron más de una veintena las llamadas las que recibió en un momento el afectado, que ya ha solicitado una orden de protección para proteger su intimidad. Los investigadores, por su parte, detuvieron a la mujer, que se enfrenta ahora a un delito de amenazas y otro de acoso.

De Lugo a Gijón

Los investigadores también tuvieron que intervenir recientemente para detener a un vecino de Lugo de 57 años de edad que acosó y amenazó a una mujer gijonesa que había conocido a través de una red social cuando ella le rechazó. Este individuo llegó a viajar desde su ciudad natal hasta Gijón para acudir a diario al trabajo de su víctima con el fin de conocerla.