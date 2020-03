Toca cuidarse uno mismo

Sin duda alguna este es el artículo que más me ha costado escribir. Nada hacía pensar que iba a cambiar mi idea de hablar de tratamientos corporales por algo totalmente distinto. Pero así es, la situación así lo requiere, y esto no es nada comparado con lo que estamos viviendo.

Hace años una persona me hizo una pregunta que me dio mucho que pensar. ¿Crees que a alguien le supondría un problema que tu centro cerrara? Tuve clarísima la respuesta: sí, a muchas personas. Y a día de hoy, por desgracia, lo puedo afirmar, porque he comprobado que así es. No se trata de un bien de primera necesidad, evidentemente, pero es muy importante para muchas personas porque la belleza ayuda a sentirse bien.

Una clienta que se estaba planteando irse de España por un trabajo me dijo que, entre los puntos en contra de irse, estaba tenernos lejos. Me emocionó. O cuando alguna se va una temporada y dice que es una de las cosas que más va a echar de menos. Pero esta vez no hay elección, son muchos los negocios cerrados, incluidos los centros de belleza.

Piel y cuerpo en forma

La piel hay que cuidarla cada día. La única excusa es la falta de tiempo, y en estos días una gran parte de nosotros lo tenemos. Es un momento ideal para crear hábito quien aún no lo tenga, para disfrutar sin prisa. Porque sí, aunque no salgamos de casa hay que limpiarse la piel cada día, y aplicarse el tratamiento correspondiente, tanto de día como de noche. El hecho de no poder salir de casa nada tiene que ver con que dejemos sin "comer" a la piel. Tampoco el no maquillarse significa que no se necesite limpiar el rostro. La limpieza va mucho más allá de retirar maquillaje, retira todas las impurezas, las secreciones propias de nuestra piel, no solo el color y la polución.

Igualmente podemos aprovechar para hacernos algún tratamiento más especial, como aplicar una mascarilla, o incluir la exfoliación en uno de los momentos del día, por ejemplo.

También es buen momento para hacer limpieza de todos los cosméticos almacenados en nuestros armarios. Mirar su fecha de caducidad, PAO... y ante la duda, tirarlo. Priorizar siempre la salud de la piel.

Respecto a los protectores solares, sería preocupante no haberlos terminado considerando que es el producto del que mayor cantidad deberíamos aplicar para garantizar el cumplimiento del SPF pero, de ser así, mejor deshacerse de ellos tirándolos que exponernos a una quemadura solar. Y dentro de los productos que estén en buen estado, seguro que hay varios que se han quedado a medias, o que se usan menos por pereza o falta de tiempo. Así que ahora es el momento ideal para usarlos y terminarlos.

En el cuidado corporal, el ejercicio y la alimentación, quedándonos en casa, también son la prioridad, pero siempre podemos ayudar con algún cuidado cosmético, deleitándonos con el masaje a la hora de aplicarlo. Y para esos cuerpos que se pasan resecos todo el invierno, otoño y primavera, porque no se ven, la hidratación va a ser todo un regalo. Y no importa si te sientes pegajosa, no hay prisa, puedes esperar.

Ojo con los remedios caseros

Por último, cuidado con esos remedios caseros que, a priori, son maravillosamente eficaces y fáciles de preparar. No soy muy amiga de ellos por malas experiencias personales con algunas mezclas, aparentemente inofensivas, que finalmente no resultaron tan inocuas como debieran.

Además, me parece un pecado con toda la oferta maravillosa de cosméticos que existen en el mercado. Pero es mi opinión personal. Y si finalmente decidís probar alguno de ellos, simplemente un consejo: por favor, en pequeñas cantidades, para uso inmediato. Nada de hacer abundantemente y guardar, como quien congela la comida para varios días.

#quedateencasa

Durante estos días atenderé todas vuestras dudas, consultas y necesidades a través de teléfono, correo electrónico y redes sociales. No estaré haciendo tratamientos, ni consultas presenciales, pero estoy aquí para lo que necesitéis.

Y eso es todo, mi pequeña aportación de belleza en esta situación de emergencia en la que nos encontramos, esta pesadilla del COVID- 19, que pasará. Ojalá muy pronto recuperemos la calma, y volvamos a disfrutar del placer de sentir unas manos sobre nuestro rostro, sobre nuestro cuerpo, unas manos que nos cuiden. Ahora, toca cuidarse uno mismo.

