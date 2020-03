Piden más vigilancia en el albergue provisional de La Tejerona: "Algunos salen"

Aunque aplauden que el pabellón de La Tejerona sirva en estos días de pandemia como refugio para un centenar de personas sin hogar de toda Asturias, los vecinos del barrio de Ceares piden que se amplíen las medidas de vigilancia en la zona tras varios días siendo de testigos de cómo algunos de estos usuarios se saltan el confinamiento para deambular por parques cercanos. "Nos parece genial que estén ahí y que no tengan que dormir en la calle, mucho menos ahora. Pero el confinamiento debería ser igual para todos y ya hemos visto a algunos varias veces bebiendo en la calle y paseando", critican desde la asociación vecinal.

El pabellón de La Tejerona, situado junto al parque de Los Pericones, se habilitó hace una semana para albergar a un centenar de gijoneses sin hogar, una iniciativa gestionada desde el Principado con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil. Los vecinos creen que este recurso es "absolutamente necesario", pero empiezan a notar ciertos "incidentes que podrían evitarse con algo más de vigilancia". "Estamos encantados de que puedan dormir cobijados pero no con que algunos, que no son todos, anden por ahí orinando en los portales y recogiendo colillas del suelo. No está bien bajo ninguna circunstancia pero ahora, con toda la que tenemos encima, es una cuestión de salud y de seguridad", concretan desde la asociación. Y aseguran también que las visitas de agentes policiales son cada vez más frecuentes.

La Policía Nacional, de hecho, reconoce que tiene que acudir al recinto "dos o tres veces al día", pero matiza que "nunca por incidentes graves", sino por discusiones leves entre usuarios o porque algunos quieren saltarse el confinamiento ante la frustración del personal de seguridad del recinto. Descartan que se hayan registrado peleas graves ni conflictos de especial relevancia.

También lo reconocen los residentes. "No están haciendo ninguna locura, pero a muchos nos molesta un poco llevar aquí dos semanas confinados y que, como pasó esta semana, veamos por la ventana a tres personas del albergue en el parque bebiendo cerveza y burlándose de los policías", criticaron: "Hay que tomarse en serio las normas; esta situación es muy seria".