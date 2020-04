El plan de fachadas se aviva con 900.000 euros autorizados en solo una semana

Luz verde a la aprobación de 31 ayudas a la rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras arquitectónicas destinadas a otras tantas comunidades de vecinospor un importe total de 633.594,05 euros. La decisión tomada ayer por el gobierno local eleva a cerca de 900.000 euros -en concreto 881.622- el dinero que ha desbloqueado el Ayuntamiento en solo una semana en lo que tiene que ver con este tipo de subvenciones, tras un parón de casi tres meses. El martes pasado, se aprobaron 18 ayudas del programa de eliminación de barreras arquitectónicas por un monto de 248.028 euros. Ambos paquetes de gasto se decidieron en las reuniones, ahora telemáticas, de la Junta de Gobierno que conforman la única actividad que se mantiene del "viejo" día a día ordinario de la vida política municipal al estar suspendidas todas las comisiones de trabajo.

El momento no es casualidad. El impulso que ha dado en estos días el equipo de gobierno a estas ayudas no tiene que ver sólo con su compromiso de hace meses de avanzar en el pago de las decenas y decenas de ayudas concedidas y no abonadas por el Ayuntamiento a los vecinos: la mayoría pendientes desde 2017. También se trata de apoyar a la economía local, y en este caso concreto a las pequeñas y medianas firmas de la construcción que trabajan en este tipo de rehabilitaciones, en tiempos de una nueva crisis impuesta por la inesperada pandemia del coronavirus. "El Ayuntamiento consciente de la difícil situación económica de muchas pequeñas empresas de la ciudad y de muchas familias intenta agilizar al máximo la tramitación de subvenciones y el pago de facturas", reconocía portavoz del gobierno y edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda.

El Ayuntamiento tiene pendiente hacer público el comprometido informe sobre el número real de subvenciones sin abonar y un calendario de previsión de pagos para que sirva de referencia a las comunidades de vecinos. En el último semestre de 2019, tras el cambio de gobierno, se autorizaron subvenciones por 6,1 millones en 34 ayudas a fachadas y 50 de eliminación de barreras. A las que suman estas 49 del primer trimestre de 2020.

Pero queda mucho trabajo por delante. En una evaluación previa realizada a principios de verano por el nuevo equipo municipal se habían cuantificado 428 expedientes ya informados favorablemente que sumaban 13,5 millones y otros 182 que ni siquiera habían pasado ese trámite. A partir de esa radiografía inicial se inició un proceso de control expediente a expediente. Sin limpiar todo lo pendiente no hay opción a nuevas convocatorias de estos históricos programas municipales de ayudas que llevan suspendidos desde enero de 2018.

Por otro lado, la Junta de Gobierno acordó la concesión de 27.479 euros de los programas de incentivos de Gijón Impulsa para la creación y consolidación empresarial: 14.500 euros a cinco empresas que inician actividad y 12.979 euros al segundo plazo de ayudas concedidas a siete negocios para ir a ferias.

También se incluyeron en el orden del día de la sesión de trabajo de la Junta las comunicaciones de la suspensión de varios contratos afectados por la eliminación que la aplicación del estado de alarma provocó en los servicios que daban al Ayuntamiento. Son los contratos de comedor escolar, el programa 11x12 y limpieza de edificios.