Las familias de la residencia de Cabueñes, en pie de guerra: "que mezclen a los residentes no nos tranquiliza"

Pretendía ser un mensaje de ánimo, pero sólo ha conseguido encender los ánimos entre varias familias. La dirección del Centro Residencial de Cabueñes, en el que residen decenas de discapacitados, quiso dar imagen de positividad esta semana con un posado de trabajadores y residentes que ha horrorizado a algunos. "Se sacó a la gente a la calle, mezclándolos por módulos, cuando de lo que se trata es de preservarlos a cada uno en su espacio para minimizar riesgos", apuntaba ayer la hermana de una residente, quien sostiene que "lejos de tranquilizarnos, han conseguido que nos preocupemos aún más".

La pariente de la interna denuncia que no fue hasta ayer mismo cuando pudieron contactar con sus familiares internos desde el inicio del estado de alarma "y sin embargo vemos cómo se les saca para que veamos que están bien, no tiene ningún sentido, y no olvidemos que a los trabajadores no se les están haciendo test", critica.

De hecho, la CSI ha manifestado "nuestro total desacuerdo" con "esta actuación temeraria por la grave situación que estamos viviendo debido a la pandemia que se esta llevando muchas vidas por delante". "En pleno estado de alarma que castiga a comportamientos individuales que no respetan el aislamiento y saltándose todos los protocolos que los trabajadores deben seguir, como son el distanciamiento , no mezclar a los residentes de los módulos ni mezclarse entre los propios trabajadores, la dirección de manera engañosa decidió saltarse todas las recomendaciones", subraya María Antonia Rubio, representante sindical.