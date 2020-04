El apoyo de Podemos permitirá aplazar las limitaciones al aparcamiento en el centro

El planteamiento del gobierno local del PSOE e IU de retrasar los plazos para restringir el aparcamiento de los vehículos más contaminantes en el centro de la ciudad por el coronavirus, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, va a poder hacerse realidad gracias a una enmienda que va a presentar el grupo municipal de Podemos-Equo a la ordenanza de movilidad. Con los votos de la izquierda ya se alcanzaría la mayoría necesaria para aprobar la ordenanza. Con una crisis sanitaria que no se sabe cuánto se alargará y en la que se promueve el uso de medios individuales de transporte, junto a la crisis económica aparejada que dificultará a muchos ciudadanos cambiar de coche o moto, las circunstancias han variado notablemente.

El proyecto de ordenanza elaborado por el gobierno local prevé impedir el aparcamiento en el centro a los vehículo sin viñeta ambiental, más de un 36% del parque móvil de Gijón, a partir del próximo 1 de enero de 2021 y prohibir su circulación en el plazo de cinco años. El concejal del área, Aurelio Martín, se ha mostrado dispuesto a retrasar esos plazos debido a la crisis del coronavirus.

En Podemos-Equo están convencidos de que hay que tomar medidas para avanzar "a medio y largo plazo" en materia de movilidad sostenible, pero "sin que resulte perjudicada la parte más vulnerable de la sociedad", señaló su portavoz municipal, Yolanda González Huergo. La mayor flexibilidad en los plazos es uno de los aspectos que se debatirán en la comisión municipal que va a impulsar el próximo viernes la tramitación de la ordenanza, pese a la petición de Vox, Foro Asturias y el PP de frenar la tramitación administrativa hasta que se normalice la situación. Algo de lo que discrepa Ciudadanos, que sí está por seguir con la tramitación, aunque rechaza que se establezcan futuras prohibiciones ligadas a la viñeta ambiental, lo que en la práctica "obligaría a muchos gijoneses a tener que cambiar su vehículo", explica el portavoz de esta formación, José Carlos Fernández Sarasola.

Ángeles Fernández-Ahúja apunta que el PP aboga por una "mayor flexibilidad", mostrándose dispuesto a "abrir un debate" más adelante sobre cómo "no discriminar a quienes no puedan adquirir un vehículo nuevo". El PP señala que "no compartimos el límite temporal" que se plantea en el proyecto de ordenanza para establecer restricciones a los vehículos más antiguos, sin cerrarse en banda a "ampliar plazos o a otra opción".

Pelayo Barcia, de Foro Asturias, opina que "obligar a más de 65.000 gijoneses a cambiar de vehículo ya era una locura antes de la crisis y ahora pasa a ser un insulto". Eladio de la Concha explica que Vox ya tiene preparadas desde finales de marzo 26 enmiendas a la ordenanza contra las prohibiciones a los vehículos de miles de gijoneses y la "lesiva" regulación de la ORA y que "en función de lo que nos respondan" estudiará "si seguimos adelante o no," presentando un recurso ante los tribunales contra la decisión de tramitar la ordenanza, que su formación ha impugnado ante el propio Ayuntamiento, alegando que el Gobierno central paralizó los plazos administrativos.

Las reacciones al planteamiento de Aurelio Martín de demorar la aplicación de las restricciones a los vehículos más contaminantes también han sido dispares desde la sociedad civil. Así, el presidente de la federación vecinal de la zona urbana (FAV) y del Foro de la Movilidad, Manuel Cañete, defendió agilizar la tramitación no sólo de la ordenanza sino también del plan de movilidad y posponer las restricciones a lo vehículos más viejos. Cañete ya transmitió esa propuesta "en los primeros meses del año al Ayuntamiento, planteando que las restricciones al aparcamiento no se aplicaran hasta finales de 2021 o de 2022". "Si entonces ya era complicado cambiar de coche para muchos gijoneses, desgraciadamente ahora lo será más", dice.

Antonio García, abogado de la Federación de vecinos de la zona rural "Les Caseríes", en cambio, insiste en que se tenga en cuenta la alegación que presentaron en su día para que no se establezca ningún tipo de restricción a los vehículos autorizados a circular por la DGT y también pide que se paralice la ordenanza al no estar aprobado aún el plan de movilidad. Resalta además que el confinamiento ha dejado en evidencia que el problema de contaminación en Gijón es fundamentalmente industrial.

Iván García, portavoz de la Plataforma Contra la Ordenanza de Movilidad, señala por su parte que "nos parece un falta de respeto hacia los ciudadanos de Gijón el estar debatiendo sobre la ordenanza de movilidad con todo el mundo en sus casas sin poder moverse". Y pide paralizar su tramitación.