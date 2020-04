La carta de las personas sin hogar de La Tejerona: "¿Quieren ponerse en nuestra situación?"

El pabellón de La Tejerona es el lugar en el que alojan las personas sin hogar para respetar el confinamiento. En ese lugar, se habilitaron 100 camas y se organizaron diferentes espacios para dichas personas, que están a cargo de Cruz Roja. El espacio deportivo cuenta ya con cerca 100 usuarios cuya aclimatación no siempre ha sido sencilla. Hubo incluso incidentes. Por ejemplo, el 3 de abril la Policía Local detuvo a dos individuos en actitud violenta que pretendían abrir las puertas en las que se guardaba material deportivo. Uno de ellos llegó a orinarse. También varios vecinos se quejaron. Denunciaban que algunos internos "paseaban y bebían por la calle".

Sin embargo, no todos los internos generan problemas. Para demostrarlo, unas 40 personas que allí pasan la cuarentena han firmado una carta en la que piden respeto y dignidad. "Es una vergüenza cómo nos tratan, cómo piensan que somos. No somos ratas de laboratorio. Somos humanos", reza la misiva manuscrita. Estos internos recuerdan que "tenemos el mismo derecho a vivir que el resto de las personas". "Nos tienen miedo y no deberían. También sentimos y sufrimos esta situación", ponen de manifiesto.

Los usuarios de La Tejerona también piden a los vecinos de las zonas cercanas a La Tejerona que dejen de grabarles. "Esto no es un reality show. No hay derecho, déjennos vivir tranquilos", reclaman. "Dejénnos tomar las cosas con calma y llevar esta situación con dignidad...¿Quieren ponerse en nuestra situación?", finaliza la carta.