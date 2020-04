"Es el momento de fomentar el transporte individual", afirman los moteros

La delegación en Asturias de la Unión Internacional para la defensa del Motociclista (IMU) ha expresado su contrariedad por que se mantenga la tramitación de la ordenanza de movilidad pese a la situación de alerta sanitaria. Reclaman que se aplace la tramitación hasta un año después de que se levante las restricciones por la crisis sanitaria.

Su portavoz en Asturias, Bernardo Vives, indicó que "no entendemos la urgencia de aprobar ese plan de movilidad en estos momentos, y más aún teniendo en cuenta que la justificación urgente siempre ha sido la contaminación y ha quedado sobradamente demostrado y con cifras que la contaminación de las zonas de Gijón donde siempre estuvo en alza sigue exactamente igual, incluso peor en algunos momentos", pese al brusco descenso del tráfico rodado debido al confinamiento de la población, opinó.

IMU insta al Ayuntamiento a aplazar la ordenanza de movilidad hasta un año después de que se levanten las restricciones para poder estudiar "de manera más exhaustiva las soluciones más adecuadas a la nueva realidad social que nos espera" y que se pudieran adoptar con "el consenso" de todos los grupos políticos municipales y colectivos afectados.

Vives cree que la situación a la que nos dirigimos como consecuencia de la crisis sanitaria "es el momento de fomentar el transporte individual", entre ellos motos y ciclomotores, además de bicicletas y patinetes eléctricos todos ellos "con nulo riesgo de transmisión del COVID19".

Por ello pide aparcar planes como los de obligar a los motoristas a pagar la ORA, tal como se prevé en el proyecto de ordenanza, o prohibir su aparcamiento y posteriormente su circulación por el centro de Gijón si carecen de viñeta ambiental.

Por su parte Hugo Rivas, del grupo Asturias es Tierra de Motos, rechaza el "plan impositivo del Ayuntamiento de Gijón, que no es Amsterdam; no puedes obligar a la gente a ir en bici, porque no estamos preparados". Pide también al gobierno local que se "replantee" las restricciones que va a imponer la ordenanza de movilidad a los vehículos más antiguos, debido a "la crisis inédita por el coronavirus" que va a reducir la capacidad económica de muchos gijoneses.