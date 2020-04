Los "sintecho" de La Tejerona piden que no se les grabe

El pabellón de La Tejerona acoge a cerca de un centenar de personas sin hogar de toda Asturias. Su presencia ha generado quejas entre los vecinos de Ceares, que afirman que se saltan la cuarentena y provocan altercados. Para apaciguar los ánimos, unos 40 internos redactaron ayer una carta para pedir comprensión y que no se les grabe en vídeo. "Esto no es un reality show", aseguran los firmantes, que piden empatía. "No somos ratas de laboratorio. Somos personas y tenemos el mismo derecho a vivir que los demás", lamentan: "Póngase en nuestro lugar".