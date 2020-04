El trámite de la norma de movilidad debe parar, exige la derecha

Con la crisis del coronavirus cual espada de Damocles sobre las economías domésticas, los grupos de la oposición reclaman en sus enmiendas a la ordenanza de movilidad que no se penalice al vecino y que se tengan en cuenta las nuevas condiciones a la hora de aplicar sanciones. El plazo para presentar estas enmiendas finaliza hoy, pero varios grupos ya han hecho saber las suyas. Sí se conoce que las limitaciones para aparcar en el centro a los coches más contaminantes se retrasarán porque así lo quieren tanto el gobierno local como Podemos, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

El PP registró ayer más de 55 enmiendas recordando que "este no es un debate prioritario y que el mismo debería de retrasarse", en palabras de la concejala Ángeles Fernández-Ahúja. En este sentido, el PP ha diseñado sus enmiendas en torno a tres ejes fundamentales: la no demonización del coche y de las motocicletas, apostando por más aparcamientos específicos para estas últimas; la no discriminación de la actividad privada en materia de movilidad frente a la actividad pública, y la aplicación de medidas de estímulo fiscal, porque "no cabe discriminar a los ciudadanos por el hecho de que no puedan comprarse un nuevo vehículo en estos momentos de emergencia económica".

Los populares abogan también por promover el uso del transporte público con el aumento del servicio de autobuses lanzadera para facilitar el acceso al casco urbano, la creación de más aparcamientos disuasorios y la exención del pago de la ORA para los vehículos que estén en posesión de la tarjeta para personas con movilidad reducida, las motocicletas, los vehículos auto-taxi cuando el conductor esté presente, las ambulancias y los vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria

Ciudadanos, por su parte, ha presentado 126 enmiendas sobre la base de que "no compartimos que esto se realice mediante fuertes restricciones y penalizaciones", recalca el portavoz, José Carlos Fernández Sarasola. Entre sus propuestas figuran el rechazo a que se introduzca la obligatoriedad para poder circular por la ciudad de disponer del distintivo ambiental, "lo que, en la práctica supondría que más de 65.000 vehículos no pudieran circular por Gijón, obligando a sus propietarios a tener que cambiarlos; una obligación difícilmente de asumir por parte de los gijoneses, especialmente dadas las circunstancias económicas actuales". También pide que todas las ordenaciones permanentes como zonas de bajas emisiones, áreas de prioridad residencial o zonas de aparcamiento regulado se acuerden por el Pleno Municipal, la supresión de las Zonas de Aparcamiento Vecinal, la simplificación del aparcamiento regulado dos zonas: azul de alta rotación y verde de baja rotación, y la creación de una tarjeta especial para identificar a los residentes de la zona rural y reservarles plazas gratis en aparcamientos municipales.

La batería de enmiendas de Foro pasa por dejar sin efecto la prohibición de circulación por el centro a los vehículos sin certificado ambiental y reclamar que "los vehículos domiciliados en Gijón adquiridos antes de su entrada en vigor mantengan sus derechos de circulación y estacionamiento como el resto de los vehículos", así como que las motos no paguen la ORA. También pide que las restricciones de circulación contenidas en la ordenanza "se apliquen progresivamente en los periodos menos lesivos para las personas".

Vox insiste en su oposición frontal a la nueva ordenanza, porque "constituye en la práctica la expropiación del uso de su vehículo para decenas de miles de gijoneses". Por eso, sus enmiendas pasan por "evitar la prohibición general de circular y estacionar en Gijón a los vehículos de decenas de miles de gijoneses y evitar la nueva y lesiva regulación de la ORA que no tiene más objeto que un afán recaudatorio".

La delegación en Asturias de la Unión Internacional para la defensa del Motociclista (IMU) ha expresado por su parte su contrariedad por que se mantenga la tramitación de la ordenanza en la situación actual. Reclama que se aplace la tramitación.