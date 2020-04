El detenido en una fiesta en su piso niega que empuñara una navaja

Víctor Naves, el gijonés que acabó detenido el domingo acusado de celebrar una fiesta en su piso e intentar empuñar una navaja contra los agentes niega -o matiza- los hechos. Su versión es que invitó a un amigo a su casa y que "se pasaron" con el volumen de la música. "Eso estuvo mal y entiendo que nos multen, a él por saltarse el confinamiento y a mí por el ruido. A él le había dejado la novia y quería animarle, pero entiendo las quejas", explicó.

"Pero lo de la navaja es falso. No me di cuenta de que la tenía en el bolsillo, pero ni me enteré de que me la habían quitado. Vinieron cuatro agentes y un perro. Mi amigo fue testigo de todo lo que ocurrió", aseguró el arrestado.