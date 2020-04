Foro exige explicaciones por el modificado del pozo de tormentas

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, exigirá explicaciones sobre el modificado del pozo de tormentas e información sobre la peatonalización de la avenida de El Molinón anunciado recientemente por el Ayuntamiento de Gijón. "Hace un mes y medio dos concejales de Foro consultamos consultamos el expediente administrativo de la obra en el despacho del concejal Olmo Ron y aparte de no existir ningún documento relacionado con la peatonalización, nada dijo al respecto del modificado del proyecto en el que, según cuenta, lleva 'meses' trabajando; hace ya seis meses que el gobierno del PSOE conocía el modificado del pozo y guardaron silencio", explica.

El concejal fortista, además, explica que "nos sorprende también que aún no conociéndose documentación sobre el proyecto ni el coste para el Ayuntamiento de la peatonalización de la avenida de El Molinón, se siga insistiendo en su ejecución; cuando es evidente que la ciudad en este momento tiene muchas necesidades que atender. Pero insistimos, no tenemos información, con lo que no sabemos si la peatonalización tiene un coste millonario o por el contrario resulta gratuita".

Desde el grupo municipal de Foro, apunta Martínez Salvador, "registraremos la solicitud de comparecencia para que Olmo Ron dé explicaciones ante el próximo Pleno y la convocatoria urgente del consejo de la EMA; hace falta luz y taquígrafos sobre todo este asunto".