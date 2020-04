Gijón descarta iniciar la temporada de baños en mayo

La temporada de baños no empezará en mayo. La alcaldesa, Ana González, descarta que sea posible acudir a las playas del concejo a darse un chapuzón, a pesar de que los principales arenales de la ciudad (San Lorenzo, Poniente y el Arbeyal) permanezcan abiertos desde el pasado domingo para dar paseos. "No digo que en junio no podamos bañarnos, pero en mayo, de momento, no", ha asegurado la alcaldesa, Ana González.

El Ayuntamiento, que trabaja en un plan para regular las playas en la temporada de baños (del 1 de mayo al 30 de septiembre) quiere "asegurar unos mínimos antes". Las playas de Gijón son de las más visitadas de Asturias. El curso pasado recibieron 2,5 millones de bañistas y, en días calurosos, suelen presentar aglomeraciones considerables. Una situación poco aconsejable por el coronavirus.