Ahorrar es un cuento de niños

La gijonesa Eva Rami, Maestra de Primaria e Ilustradora de cuentos infantiles, y la albaceteña Olga Garrido, psicóloga especializada en Recursos Humanos y Desarrollo de Personas, acaban de poner en marcha un novedoso proyecto para enseñar a los niños a ahorrar desde pequeños. Se trata de un libro titulado "La hucha de Jon" con el que las dos profesionales se proponen llegar a los más pequeños para inculcarles el hábito de guardar dinero para cuando haga falta. Un tema que, en el caso de los chiquillos, no se suele abordar hasta más tarde, y que en el actual contexto de la crisis desatada por el COVID-19, no es cuestión baladí.



"En un contexto con un sistema de pensiones no exento de riesgos, hacer conscientes a los niños sobre la importancia de la economía a través de la educación financiera, podría ser un factor determinante para una relación saludable con el dinero", sostienen. Según señala Olga Garrido, "en nuestra cultura, no estamos habituados a hablar de dinero casi hasta que tenemos nuestro primer salario o nos independizamos, habiendo perdido la oportunidad de desarrollar habilidades financieras cuando aún es más accesible el apoyo de los adultos de referencia". Tal vez sea porque "el dinero forma parte de nuestra vida desde siempre, las creencias que desarrollamos en la infancia son determinantes para nuestro comportamiento futuro y cuando hablamos de dinero, estas creencias pueden ser también erróneas o poco saludables. Estamos especialmente expuestos a éstas cuando no van acompañadas de una formación adecuada".



Por todo ello se han puesto manos a la obra y el cuento está principalmente dirigido a niños de entre 6 y 10 años, con el objetivo de generar herramientas que estimulen las conversaciones entre padres e hijos y faciliten un aprendizaje adaptado a su edad. Las ilustraciones del libro han sido realizadas por Eva Rami, ilustradora de cuentos infantiles de gran repercusión internacional como "De mayor quiero ser feliz" o "Bailaremos bajo una estrella", dedicado al coronavirus. Los dibujos de "La hucha de Jon" están ambientados en los campos de la comarca de La Manchuela, localizada entre las provincias de Albacete y Cuenca, tierra de la que es originaria la familia de la escritora. Y para dar apoyo a este proyecto se ha creado un crowdfunding a través de la comunidad www.verkami.com.



Un pequeño esfuerzo para enseñar a ser hormiguitas desde bien pequeños.