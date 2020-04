Las playas seguirán cerradas hasta el mes de junio como mínimo, confirma la Alcaldesa

Los baños en las playas de Gijón se retrasan hasta el mes de junio. Y eso como mínimo. "No digo que en junio no podamos bañarnos, pero en mayo, de momento, no", confirmó ayer la alcaldesa, la socialista Ana González. Por ahora no se manejan cifras concretas, pero la apertura al baño de los arenales del municipio podría demorarse hasta la segunda quincena de junio, ya que el Ayuntamiento baraja el día 15 de ese mes como fecha provisional para contratar a los socorristas. De esta forma, y por primera vez en mucho tiempo, la temporada de baños no arrancará el 1 de mayo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Verano habrá, tranquilizó Ana González en su diario mensaje a la ciudadanía a través de las redes sociales, pero será de reducidas dimensiones para evitar aglomeraciones. Y eso incluye por supuesto las playas. "No nos juntaremos tanto", advirtió la Alcaldesa. De esas palabras se infiere que el plan en el que trabaja el Ayuntamiento para regular los usos de las playas contemplaría también restricciones de aforo en los arenales.

El margen de acción municipal, no obstante, dependerá del Gobierno central, pero lo que ya da por seguro González es que la temporada de baños se irá a junio, como poco, y que las contrataciones de socorristas no arrancarán hasta el 15 de ese mes. Una fecha que, además, es todavía provisional.

La apertura de las playas, además de a los bañistas habituales, también afecta a las prácticas deportivas dentro del agua, que cada vez cuentan con más usuarios todos los veranos. Es por ello que los surfistas de toda España, incluidos los gijoneses, no pierden la esperanza de que el Gobierno de Pedro Sánchez les permita subir de nuevo a las tablas a partir del 2 de mayo. Para lograr una respuesta positiva, los profesionales del surf han elaborado un protocolo de actuación que será evaluado hoy por las federaciones autonómicas y que contempla medidas de seguridad como mediciones de fiebre y declaraciones juradas por los clientes de las escuelas de no haber estado en contacto con el virus en los veinte días anteriores. "Tenemos menos riesgo que los demás deportes; la distancia de seguridad en surf siempre es de dos metros para no golpearnos con la tabla", explica Jesús Espina, el presidente de la Federación regional, que urge la apertura de playas para su colectivo.

Desinfección

En Gijón viven del surf alrededor de 250 personas. Las agrupaciones regionales se reunirán hoy con la Federación Española para aprobar el mentado protocolo de seguridad con medidas conjuntas. Este protocolo contempla mecanismos obvios -como la distancia de seguridad entre personas y la desinfección de las tablas y neoprenos-, pero también otras medidas más exhaustivas como la de controlarse la temperatura.

Este protocolo será elevado al Consejo Superior de Deportes, que, si procede, lo aprobará. La idea de los surfistas es que el 2 de mayo sean incluidos como actividad física permitida. Una cuestión que parece poco probable, lo que eleva la incertidumbre del sector. "En temporada alta, el empleo se dobla", añadió Ramos, que desveló que las pérdidas para las cinco escuelas de surf de Gijón están siendo elevadas. Los surfistas también reclaman a título individual volver cuanto antes a los arenales. Pablo Álvarez es monitor de la Escuela Siroko y lleva 30 años sobre la tabla. "Con precaución no debería haber riesgo. El surf es un deporte individual y al aire libre", dijo. "No sería justo que volviera el fútbol y no el surf. Si es así, protestaremos", apuntilló el presidente de la Federación Asturiana de Surf, Jesús Espina.