Podemos exige quitar la sanción impuesta por Emtusa a cuatro de sus choferes

El grupo municipal de Podemos-Equo, a través de su concejala Laura Tuero, ha exigido do públicamente "que Emtusa no penalice con un día de sueldo a los cuatro trabajadores que en la primera jornada del estado de alarma no salieron a circular al no disponer de medidas de seguridad contra el coronavirus".

"Les sancionan por poner por delante la salud. Por exigir que se cumplieran unas medidas mínimas de seguridad y salud pública. La administración pública debería ser ejemplo de protección laboral siempre, ya ahora más", dice la edil.