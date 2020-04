Fallece a los 53 años el dibujante de cómics Javi Guerrero

A los 53 años de edad falleció esta tarde el ilustrador Javier López Guerrero, conocido en el mundillo del cómic como Javi Guerrero.

Natural de Tineo, quienes más le conocían aseguran que su seña de identidad era "un humor muy de aquella zona". A su trabajo como peluquero sumó su colaboración con publicaciones como "TMEO", el "Monográfico" o "Le Potaje", además del blog "Fundición Príncipe de Astucias", que se alzó con el premio al mejor blog de humor en el año 2013 por la publicación "20 minutos". También trabajó en solitario, con títulos como "Como sapos ciegos".

No fue su único galardón. También se alzó con el primer premio del certamen de cómic de la "Semana negra" en 1997 o el del concurso "Hestories d'Avientu" en 2008.

Guerrero había sufrido dos ictus de los que arrastraba consecuencias.

Prueba de su buen humor, que mantuvo hasta el final, es que llegó a escribir su propia esquela, publicada tras su fallecimiento en redes sociales:

"La escribo yo para que no me pongan pijadas. Que mira, que estuvo relativamente bien. Casi mejor a partir de 2010, con mi Lucía, mis amigos nuevos, mi jubilación por ictus, mi intensa actividad creativa. Además, de guaje me apetecía ser famoso y casi conseguí ser famoso de pueblo y cantamañanas de red social. Así, que ahí os dejo, amiguitos. Acordaros de vez en cuando de mí, leyendo alguna cosa mía en el váter o cuando alguien diga una brutalidad que os haga pensar en el provecho que le sacaría...".