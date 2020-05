"Debemos y podemos mejorar", valora la alcaldesa de Gijón tras el primer día de desconfinamiento

La salida a las calles de los gijoneses fue masiva ya el primer día y es por ello que la alcaldesa, la socialista Ana González, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sigan cumpliendo las normas. "Creo que no ha ido mal, lo digo con sinceridad; pero también pienso que es mejorable, debemos y podemos mejorar", apuntó este domingo durante su discurso diario a través de las redes sociales. En sus recomendaciones, además, señaló que "no debemos pararnos en la calle a saludar ni a hablar, porque se forman corrillos y podemos llegar a bloquear el paso", como ocurrió el sábado en el paseo del Muro. Eso sí, Ana González también hizo autocrítica. "Reconozco que es difícil, hasta ya me paré un par de veces, pero debemos seguir y no pararnos ni dar conversación, aunque tengamos muchas ganas", valoró.

El inicio de la llamada primera fase de desescalada significó un repunte en el número de sanciones. Sesenta hombres y 19 mujeres -la mayoría de edades comprendidas entre los 21 y los 50 años- fueron multados por la Policía Local, aunque tanto ellos como la Policía Nacional llevaron a cabo el sábado una labor mayoritariamente informativa. Lo más destacado fue la sanción a dos mujeres que se bañaron en la playa de San Lorenzo. Como hecho curioso, la cola que se formó en la gasolinera de la avenida de Portugal para hinchar las ruedas de sus respectivas bicicletas, coincidiendo con el primer día de deporte permitido.



Esos corrillos de los que habla la alcaldesa fue lo que llevó a la edil del PP Ángela Pumariega a pedir ayer la redacción y publicación de un protocolo de actuación para la práctica deportiva en esta primera fase del desconfinamiento con el fin de "garantizar la práctica segura de deporte al libre en la ciudad". A su juicio, resulta imprescindible que desde el gobierno de la socialista Ana González se establezcan unos criterios de actuación para facilitar a los gijoneses en general y los clubes federados en particular la práctica de ejercicio físico a través de un "protocolo que aporte seguridad y certezas", dado el "descontrol" de las primeras horas en las que se ha permitido a los vecinos salir a la calle. Entre esas medidas, aconseja la edil Ángela Pumariega, están, por ejemplo, la regulación de semáforos, el cambio de sentido de las vías más concurridas o la señalización de pasos de peatones.