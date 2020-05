Ciudadanos pide desprecintar los bancos para las personas mayores

El grupo de Ciudadanos ha pedido al gobierno local que desprecinte el mobiliario urbano para que pueda ser utilizados por las personas mayores ahora que la primera fase de desescalada les permite salir a dar un paseo al día. "No podemos privarles de un banco donde puedan descansar, porque muchos no pueden caminar mucho rato", apunta la edil Mara Simal. No obstante, desde el Ayuntamiento explican que no se permite el uso del mobiliario urbano al ser "foco de contagio".