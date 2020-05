Herida una mujer de 63 años en un atropello en Juan Alvargonzález

Una mujer de 63 años resultó ayer herida tras sufrir un atropello en la calle Juan Alvargonzález, en el barrio de El Llano. El incidente se produjo pasadas las dos del mediodía y fue el conductor de un vehículo de reparto el que la arrolló de forma accidental, pues no dio positivo en alcohol en las pruebas realizadas posteriormente por la Policía Local. Hasta el lugar del atropello se desplazaron efectivos policiales y sanitarios, que atendieron a la afectada -que responde a las iniciales C. G. C. y es vecina de Gijón- tras el impacto. La mujer, dolorida, fue trasladada por los sanitarios en ambulancia hasta el Hospital de Cabueñes con un traumatismo craneal y fractura en el hombro para la correspondiente intervención.